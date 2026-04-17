ME:I、デビュー2周年に赤坂でサプライズダンスパフォーマンス わちゃわちゃ自撮りも楽しむ
ガールズグループ・ME:I（MIU、MOMONA、AYANE、KEIKO、RINON、SUZU、TSUZUMI）が17日、東京・赤坂Biz タワー仲通りで行われた『NTTドコモ presents“ナイトグラフィーイルミネーション by Galaxy with ME:I”点灯式』に出席。
【写真】まるでプリンセス！真っ白の衣装で登場したME:I
この日、2024年4月17日のデビューからちょうど2周年を迎えたMEI。明るい未来をイメージした「Galaxy ファッション」で登場し、グループ初となる点灯式を行った。ME:I特別仕様に彩られたイルミネーションの中で、デビュー当時からCMに出演してるドコモの思い出や、3年目の抱負などをトークしながら、最新AI フォン「Samsung Galaxy S26 Ultra」のテレビCMでも紹介中の、暗くても自動で明るくきれいに撮れる「ナイトグラフィービデオ」の機能をメンバーが実際に体験。わちゃわちゃと楽しむ様子に、集まったファンもほっこりしていた。
終盤には、サプライズライブとしてドコモとのタイアップ楽曲「Best Match」のスペシャル・ダンスパフォーマンスを、輝くイルミネーションをバックに披露し、さらなる華を添えた。一時退場時には、ファンからの「またね！」「かわいい！」という呼び掛けに笑顔で手を振る場面も。最後には、ハート型の記念ボードに全員がサインを書き込みイベントを締めくくった。
【写真】まるでプリンセス！真っ白の衣装で登場したME:I
この日、2024年4月17日のデビューからちょうど2周年を迎えたMEI。明るい未来をイメージした「Galaxy ファッション」で登場し、グループ初となる点灯式を行った。ME:I特別仕様に彩られたイルミネーションの中で、デビュー当時からCMに出演してるドコモの思い出や、3年目の抱負などをトークしながら、最新AI フォン「Samsung Galaxy S26 Ultra」のテレビCMでも紹介中の、暗くても自動で明るくきれいに撮れる「ナイトグラフィービデオ」の機能をメンバーが実際に体験。わちゃわちゃと楽しむ様子に、集まったファンもほっこりしていた。
終盤には、サプライズライブとしてドコモとのタイアップ楽曲「Best Match」のスペシャル・ダンスパフォーマンスを、輝くイルミネーションをバックに披露し、さらなる華を添えた。一時退場時には、ファンからの「またね！」「かわいい！」という呼び掛けに笑顔で手を振る場面も。最後には、ハート型の記念ボードに全員がサインを書き込みイベントを締めくくった。