京都府南丹市の山林で小学生の安達結希さん（11）の遺体がみつかった事件。逮捕された結希さんの父親・安達優季容疑者（37）は、先月23日の朝から4月13日の夕方ごろまでの間に、町内の山林に結希さんの遺体を運び、遺棄した疑いがもたれています。最新情報をMBS柳瀬良太記者が報告します。

（MBS柳瀬良太記者 4月17日午後6時20分ごろ）

捜査本部が設置されている京都府警南丹署です。ここには安達優季容疑者（37）が留置されていて、18日から警察による本格的な取り調べが行われるとみられています。

これまでに、安達容疑者は死体遺棄の容疑を認め、

▼「1人でやった」という趣旨の供述をしている

▼逮捕前の任意の調べに対しては殺害を認める供述もしていた

ということが分かっています。

捜査関係者によりますと、逮捕前の任意の聴取で、「首を絞めつけて殺した」という趣旨の供述もしていたことが新たに分かりました。

また、17日新たに安達容疑者名義の車が自宅から押収されました。捜査関係者によりますと、安達容疑者は3月23日に「結希さんをこの車に乗せた」と話していて、警察は、この車で遺体を運んだとみているということです。

捜査関係者によりますと警察は安達容疑者のスマートフォンやカーナビの位置情報を分析して捜索した結果、結希さんが履いていたとみられる靴や遺体を発見したということです。

安達容疑者はどんな気持ちで、どんな精神状態で、息子である結希さんを車に乗せて運んだのか。警察は18日から安達容疑者を本格的に取り調べる見通しです。