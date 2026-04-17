「初心者でも扱いやすく安価」DIYを始めた32歳女性が初めて選んだインパクトドライバーは
趣味の時間を充実させるため、自宅の家具を自作する「DIY」に挑戦する人が増えています。
All About ニュース編集部は、2026年3月23日、過去1年以内にDIYデビューをした人を対象にアンケート調査を実施。最初に買った道具やバッテリーのスペック、実際に作業して感じた苦労などを聞きました。
今回は、三重県在住・32歳女性のエピソードを紹介します。
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
在住：三重県
家族構成：自分、夫、子ども2人
世帯年収：自分90万、夫650万
▼マキタ「MTD001D」
道具選びの基準について聞くと、「初心者でも扱いやすく安価だとYouTubeでみたため」と話してくれました。
しかし、徐々に慣れていったようで、「こどもたちと一緒にものづくりをすることができるので、思い出にもなるし、だんだんと手際が良くなって、簡単なものであればすぐにイメージして作ることができるようになった」と、DIYを始めてよかったと感じているようです。
最後にDIYに興味がある人へのメッセージを聞くと、「思っている以上に初期費用がかかるので、この先も続けるという確信がない場合はおすすめしません。初心者向けDIYであっても手動ではなく電動のものを買うことをおすすめします」と現実的なメッセージを答えてくれました。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)
All About ニュース編集部は、2026年3月23日、過去1年以内にDIYデビューをした人を対象にアンケート調査を実施。最初に買った道具やバッテリーのスペック、実際に作業して感じた苦労などを聞きました。
今回は、三重県在住・32歳女性のエピソードを紹介します。
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
回答者のプロフィール回答者本人：32歳女性
在住：三重県
家族構成：自分、夫、子ども2人
世帯年収：自分90万、夫650万
初めてのドライバーはマキタ「MTD001D」「理想のものが全て売っていればいいのですが、なかなかピッタリのサイズのものや、ほしいデザインが売っていなかったり。また、すごく高価だったりと、ほしいときに手に入れることができなかったので」と、DIYを始めたきっかけを話す回答者。初めて購入した商品は以下とのこと。
▼マキタ「MTD001D」
道具選びの基準について聞くと、「初心者でも扱いやすく安価だとYouTubeでみたため」と話してくれました。
「なにかと種類があって……」想像以上の苦労とは実際に作業を始めてみると、想像以上の苦労があったといいます。「板の厚みや素材の種類など、なにかと種類があって選ぶのが難しかった」とのこと。
しかし、徐々に慣れていったようで、「こどもたちと一緒にものづくりをすることができるので、思い出にもなるし、だんだんと手際が良くなって、簡単なものであればすぐにイメージして作ることができるようになった」と、DIYを始めてよかったと感じているようです。
最後にDIYに興味がある人へのメッセージを聞くと、「思っている以上に初期費用がかかるので、この先も続けるという確信がない場合はおすすめしません。初心者向けDIYであっても手動ではなく電動のものを買うことをおすすめします」と現実的なメッセージを答えてくれました。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)