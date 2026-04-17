重油高騰の影響は、愛知県新城市の入浴施設にも影響を与えていました。

【写真を見る】入浴施設は重油が底尽き…臨時休業に ｢まさかこんな事態が起きるとは｣ イラン情勢で高騰 1リットル100円→160円ほどに

（青木まな記者 4月17日午前11時半ごろ）

「湯谷温泉街の日帰り入浴施設の入り口には、“臨時休業”を告げる看板が置かれています」

愛知県新城市の多目的入浴施設「鳳来ゆ～ゆ～ありいな」は、地域の憩いの場として親しまれ観光客にも人気です。しかし、4月12日から臨時休業中。

地元の人たちは…





「まさかこんな事態が起きるとは」

（新城市民）「やっぱり、なくてはならないもの」「（まさかイラン情勢の影響が）来るとは思っていなかった」休業に追い込まれた理由は？（鳳来ゆ～ゆ～ありいな 中村元彦支配人）「重油がなくなって、ボイラーがたけなくなりました」

大浴場や露天風呂には、50℃以上ある湯谷温泉の源泉を利用していますが、シャワー設備には、「湧き水」を使っています。重油は、この湧き水を温めたり温泉の温度を一定に保つためなど、1日約800リットル必要です。

しかし…



（中村支配人）

「仕入れる見込みがないと言われている。初めてです。まさかこんな事態が起きるとは思わなかった。オイルショック以来ではないか」

営業時間短縮も… 重油が底を尽き臨時休業に

3月27日、重油の仕入れ先から「イラン情勢の影響で納入が困難になった」との連絡が入りました。そこで、入浴施設は午前10時から午後9時まで1日11時間営業のところを、4月3日からは午後2時から8時までの6時間営業に短縮。しかし、手持ちの重油が底を尽き、4月12日から臨時休業に。



（中村支配人）

「色んなところに電話をかけて情報をかき集めた上で、新しい業者に関しても抱えている客がいる。新規参入に関しては門前払い」

「寝ても覚めても 頭の中は重油でいっぱい」

それでも調達努力の甲斐あって、施設はその後、別の2つの業者から合わせて重油6000リットルを確保できました。ただ、6000リットルは短縮営業しても12日分の量です。

重油はいま、1リットル160円ほど。3月下旬に100円から急激に値上がりしたそうです。



（中村支配人）

「寝ても覚めても 頭の中は重油でいっぱい」



施設としては、利用料金の値上げはしたくないと言います。



（中村支配人）

「地域の人たちの憩いの場であり、癒やしの場。なるべく休まずに営業を続けていきたい」