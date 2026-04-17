【セブン‐イレブン】「トンテキ弁当」や「松阪牛カレー」など…三重県産食材を使ったメニューやご当地メニューが登場【東海エリア限定】

セブン‐イレブンは、三重県県政150周年と三重県内へのセブン‐イレブン出店20周年を記念し、4月17日から5月3日までの間、愛知県･岐阜県･三重県のセブン‐イレブン店舗で『三重県 県政150周年×出店20周年フェア』を開催する。

三重県の原材料を一部使用した商品や地域で馴染みのあるメニューのほか、鳥羽市立答志小学校の児童が出張授業を通じてアイデア協力した商品を取りそろえる。

【フェアメニューの画像はこちら】「トンテキ弁当」「松阪牛カレー」など

【鳥羽市立答志小学校によるアイデア協力商品(全3品)】

◆しらすごはん弁当 答志島水揚げしらす使用

価格:460円(税込496.80円)

販売エリア:愛知県、岐阜県、三重県

答志島で水揚げされたしらすをふっくら蒸し焼きにすることでしらすの具材感が感じられるお弁当に仕立てた。

◆醤油まぶしおむすび しらすマヨネーズ

価格:198円(税込213.84円)

販売エリア:愛知県、岐阜県、三重県

答志島水揚げしらすを使用し、醤油の香ばしさとしらすの旨味とマヨネーズのコクを組み合わせた。

◆青のりとちりめん佃煮おむすび

価格:198円(税込213.84円)

販売エリア:愛知県、岐阜県、三重県

三重県産の青のりを使用し、甘辛く仕立てたちりめん佃煮と合わせた。

【人気の地域限定商品が復刻】

◆三重の味トンテキ弁当

価格:740円(税込799.20円)

販売エリア:愛知県、岐阜県、三重県

四日市の人気グルメ。にんにくが効いた特製タレと厚切り豚肉が食欲をそそる味わい。

◆松阪牛の濃厚ビーフカレー

価格:740円(税込799.20円)

販売エリア:愛知県、岐阜県、三重県

日本三大和牛のひとつ「松阪牛」を使用した。じっくり煮込むことで、深いコクと旨味を引き出している。

◆答志島産めかぶと野菜のねばねばサラダ

価格:298円(税込321.84円)

販売エリア:愛知県、岐阜県、三重県

答志島産めかぶを使用した、ぽん酢をかけて食べるねばねばサラダ。

◆伊勢茶ラテもこ

価格:190円(税込205.20円)

販売エリア:三重県

三重県産の伊勢茶の芳醇な香りと、濃厚なクリーム、もちもち食感のシュー生地を組み合わせた。

【フェアメニューの画像はこちら】「トンテキ弁当」「松阪牛カレー」など

〈離島･答志島の小学生と連携した商品づくり〉

今回のフェアでは、三重県鳥羽市･答志島にある鳥羽市立答志小学校と連携し、出張授業を重ねながら、子どもたちの視点を商品づくりに反映した。

出張授業は、第1回(2025年12月11日)、第2回(2026年1月27日)、第3回(2026年3月10日)と段階的に実施。第3回では「売り方作戦会議」として、完成した商品を前に、児童自身が“どう紹介すれば魅力が伝わるか”を考案した。商品に込めた想いを店舗へ届ける加盟店向け動画の撮影にも挑戦したという。

子どもたちの「島の食材の魅力を、島の外にも届けたい」という思いを、店頭で手に取れる商品として形にしている。