明日18日は西日本の雨も朝にはやんで、19日にかけて広く晴れる見込みです。18日、19日と気温が上がり、特に19日は近畿から関東は最高気温が25℃以上の夏日になる地点が増えるでしょう。急な暑さに気を付けるとともに、朝晩はひんやりするため一日の寒暖差に要注意です。

21日(火)・23日(木)〜24日(金)に前線や低気圧が通過

4月も半分が過ぎ、晴れれば昼間は過ごしやすい日が増えてきました。

明日18日(土)から19日(日)にかけても、日本付近は高気圧に覆われるでしょう。

ただ、来週は短い周期で前線が低気圧が通過します。このため、短い周期で雨の降るタイミングがあるでしょう。

来週初めまで広く晴天続く 来週後半は短い周期で雨

明日18日(土)は西日本の雨も朝にはやんで、天気は回復に向かう見込みです。19日(日)にかけては広い範囲で晴れの天気が続くでしょう。

18日(土)の最高気温は平年を上回る所が多いですが、19日(日)はさらに上がる見込みで、特に近畿から関東は最高気温が25℃以上の夏日になる地点が増えるでしょう。急な暑さに気を付けるとともに、朝晩はひんやりするため一日の寒暖差には要注意です。昼間は半袖で過ごせる所もありますが、朝晩は、長袖シャツや軽めの上着など重ね着で上手に調整するようにしましょう。



21日(火)は寒冷前線が通過する北陸や東北、北海道を中心に雨がザっと強まる見込みです。22日(水)は晴れる所が多いですが、九州で雨が降りだし、23日(木)、24日(金)と雨のエリアが東へ広がるでしょう。太平洋沿岸部ほどまとまった雨になりそうです。