木村拓哉のハイトーンヘア×黒縁メガネ姿の最新ショットが話題！ビンテージの赤チェックジャケットを完璧に着こなし、ファンを魅了

【写真】ヘンリーネックTシャツに赤チェック柄ジャケット、サングラスをかけたカジュアルなコーデのショットを公開した木村拓哉

木村拓哉が自身のInstagramを更新し、黒縁メガネにジャケット姿のショットを公開した。

■木村拓哉「本日はキムラさぁ～んの撮影！」と報告

木村は「本日はキムラさぁ～んの撮影！さてさて、どんな事になるのやら…。」と期待を煽るようなコメントを添えて自撮りショットを披露。

公開したのは、白のヘンリーネックシャツにヴィンテージライクな赤のチェックジャケットを重ね、黒縁メガネをかけた木村の姿だ。片眉をつり上げたような表情が印象的だ。

『キムラさぁ～ん』は、木村が自身の公式YouTubeチャンネルでのバラエティ番組。スーパー『ロピア』での買い出しや、カプセルトイの世界を検証する動画や初めてのデパ地下訪問など、木村の素顔を切り取る人気企画を次々と配信している。

SNSには「かっこいい！」「赤チェック似合うね」「私服も似合ってて素敵です」という絶賛の声や「どんな配信なのか楽しみです」と配信への期待の声も寄せられている。

■着用している赤チェックのジャケットはYouTubeでの企画で購入したもの

本投稿で木村が着用している赤チェックのジャケットは、以前公開された動画『【木村探歩！】木村拓哉が太田光と吉祥寺の古着屋さんへ「ええやん！」なデニムを発掘』のロケ中に購入したものと思われる。数々のヴィンテージアイテムを前に高揚した表情を見せた木村。この赤いジャケットについても、真剣に悩みぬいた末に納得の表情で手に入れた一着である。