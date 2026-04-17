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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年4月17日は、7ポートの集約や超高速通信などでデスク周りがすっきりするUGREEN（ユーグリーン）の新作「Maxidok 17-in-1 Thunderbolt™5 ドッキングステーション」が、お得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

UGREEN Maxidok 17-in-1 Thunderbolt5 ドッキングステーション Thunderbolt5×2+DP 3画面出力 8K60Hz 120Gbps高速転送 M.2SSD増設 240W給電 USB‑A/C3.2×3+2.5GLAN+SD4.0カードリーダー+3.5mm音声ポート サンダーボルト5/4/USB4対応 MacBook/Windows/PCなど適用 46,513円 （5％オフ） Amazonで見る PR PR

Thunderbolt 5対応＆各種17ポートを搭載したUGREENの最強ドッキングステーションが、発売早々に5％オフで登場！

各所17ポートの集約×最大120Gbpsの超高速通信×240W給電を実現したUGREENの「Maxidok 17-in-1 Thunderbolt™5 ドッキングステーション」が、現在、Amazonで発売直後ながら5％オフに！

USB-A3.2×3、USB-C3.2×3、Thunderbolt 5×2、DP、2.5G有線LAN、SD/TF4.0、3.5mm音声×3など、計17ポートを搭載。M.2 NVMeスロット（最大8TB）を内蔵し、外付けケース不要でストレージ拡張が可能です。

さまざまな周辺機器をこれ1台で一括接続でき、アダプター不要でデスク周りをシンプルに整理してくれます。PC業務だけでなく、撮影・配信までカバーできますよ。

Thunderbolt 5で双方向80Gbps、最大120Gbpsの高速伝送を実現！ 8K×マルチディスプレイ環境も余裕で構築できちゃいます

次世代規格Thunderbolt 5により、双方向80Gbps、ピーク120Gbpsの高速伝送を実現。PCIe 64Gbps出力でM.2 SSDの性能を最大化し、大容量データも高速処理できます。

映像出力は8K@60Hz対応で、Windowsは最大3画面、Macは2画面のマルチディスプレイが可能。240W給電（最大140W給電）に対応し、ノートPCや周辺機器も安定的に稼働できます。

UGREEN Maxidok 17-in-1 Thunderbolt5 ドッキングステーション Thunderbolt5×2+DP 3画面出力 8K60Hz 120Gbps高速転送 M.2SSD増設 240W給電 USB‑A/C3.2×3+2.5GLAN+SD4.0カードリーダー+3.5mm音声ポート サンダーボルト5/4/USB4対応 MacBook/Windows/PCなど適用 46,513円 （5％オフ） Amazonで見る PR PR

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なお、上記の表示価格は2026年4月17日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

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