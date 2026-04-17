これからの予定【発言・イベント】
18:00 ブリーデン英中銀副総裁、討論会出席
21:00 ピル英中銀チーフエコノミスト、バークレイズ主催朝食会出席
18日
0:30 デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
1:15 バーキン・リッチモンド連銀総裁、米経済見通しについて講演（質疑応答あり）
2:00 マックレム加中銀総裁、記者会見
3:00 ウォラーFRB理事、米経済見通しについて講演（質疑応答あり）
18日（土）
FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（30日まで）
※予定は変更されることがあります。
21:00 ピル英中銀チーフエコノミスト、バークレイズ主催朝食会出席
18日
0:30 デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
1:15 バーキン・リッチモンド連銀総裁、米経済見通しについて講演（質疑応答あり）
2:00 マックレム加中銀総裁、記者会見
3:00 ウォラーFRB理事、米経済見通しについて講演（質疑応答あり）
18日（土）
FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（30日まで）
※予定は変更されることがあります。