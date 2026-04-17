18:00　ブリーデン英中銀副総裁、討論会出席
21:00　ピル英中銀チーフエコノミスト、バークレイズ主催朝食会出席

18日
0:30　デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
1:15　バーキン・リッチモンド連銀総裁、米経済見通しについて講演（質疑応答あり）
2:00　マックレム加中銀総裁、記者会見
3:00　ウォラーFRB理事、米経済見通しについて講演（質疑応答あり）

18日（土）
FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（30日まで）

※予定は変更されることがあります。