Snow Man目黒蓮、凛々しい眼差しから茶目っ気あふれる表情も！『SPUR』スペシャルエディション版表紙に登場

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Snow Manの目黒蓮が、モード誌『SPUR』6月号（4月23日発売）のスペシャルエディション版表紙に登場する。

■「これまで得たことのない自信を持てた」目黒蓮の近影

2度目のカバー出演となった今回は、多忙を極めるスケジュールの合間を縫って撮影を敢行。限られた時間のなか、ポージングに合わせ、凛々しい眼差しから茶目っ気あふれる表情まで、次々と様々な表情を見せた目黒。

「BLACK or WHITE」をテーマに、白い空間に合わせて、衣装はモノトーンに。フェンディのエレガントなレザージャケットを羽織った、タイドアップしたルックで登場。

4月29日には映画『SAKAMOTO DAYS』の公開を控え、「やり遂げたことで新しい自分に出会えて、これまで得たことのない自信を持てた」と語る彼の近影を永久保存。一瞬一瞬の表情を余すところなく、ぐっと顔に寄ったカットを多数掲載している。

なお、通常版の表紙にはHANAが初登場。デビュー2年目を迎えた彼女たちの、モードな素顔に迫る撮り下ろしファッション写真とともに、「NEXT VISION」を語る特集も掲載される。

メイン写真：(C)SPUR2026年6月号スペシャルエディション版／集英社 Photography／Kazuhiro Fujita

■書籍情報

2026.04.23 ON SALE

『SPUR』6月号

通常版表紙：HANA

スペシャルエディション版表紙：目黒蓮（Snow Man）

■関連リンク

『SPUR』公式サイト

https://spur.hpplus.jp/

■【画像】HANAが登場の『SPUR』6月号通常版表紙