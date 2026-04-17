Ｇ大阪、バレー・大阪ブルテオンと協力して能登半島地震の被災者招待　大阪ダービーの試合前イベントでグラウンドに登場　選手と交流も

サッカーＪ１・Ｇ大阪は、１１日に開催した明治安田Ｊ１百年構想リーグのＣ大阪戦（パナスタ）で能登半島地震復興支援活動の一環として、被災者をホームゲームに招待した。この取り組みは、Ｇ大阪のファン・サポーターが被災地の復興を願い、チームに託した「ＴＥＡＭ ＡＳ ＯＮＥ募金」を原資として実現したもの。石川・志賀町から小中学生、高校生、保護者や石川県サッカー協会関係者の合計４４人が訪れた。

当日は、試合前イベントとしてエンブレムフラッグベアラー、エスコートキッズ、フェアプレーフラッグベアラーを体験。選手たちとともにグラウンドに立つ貴重な時間を過ごした。試合終了後には記念撮影を実施し、中谷、南野らが参加者と交流した。

また翌１２日にはバレーボールのＳＶリーグ・大阪ブルテオンの協力のもと、パナソニックアリーナで日本製鉄堺ブレイザーズとの試合観戦も実施。当日は、選手が試合前に食べているメニューと同じ昼食を用意したほか、開場前のコートでバレーボール体験を行い西田がサプライズ登場した。