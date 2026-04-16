ディーゼルがジャパン・ブランドアンバサダーに「HANA」を起用

「ディーゼル（DIESEL）」が、ジャパン・ブランドアンバサダーに日本発の7人組ガールズグループ HANAを起用した。同ブランドが、グループ全員をアンバサダーとして迎えるのは今回が初となる。

【画像をもっと見る】

HANAは、BMSGとちゃんみなが共同で手掛けたオーディション番組から2025年に誕生した7人組のガールズグループ。同年12月には紅白歌合戦に出場した。

今回のジャパン・ブランドアンバサダー起用は、ボーカル力と個性あふれるキャラクター性、「既存の価値観にとらわれない自己表現」を掲げるグループの姿勢が、ディーゼルが大切にする「個性」「自由「自己表現」という価値観と一致したことから実現。なお、同グループは普段からディーゼルを愛用しており、2025年7月にリリースしたシングル「Blue Jeans」では、ジャケット写真やミュージックビデオで同ブランドが衣装協力を行っている。

今回公開されたアンバサダー就任ヴィジュアルでは、ディーゼルのDNAであるデニムを全身にまとったアイコニックなルックを披露。デニムパンツやトップス、ジャケット、デニムディテールを取り入れたアンダーウェアのほか、新アイコンバッグ「ディーライン（D-LINE）」など多彩なアイテムを取り入れ、ディーゼルのデニムが持つ多面的な魅力を表現したという。