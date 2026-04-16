i-dleの新曲「HIDE AND SEEK」が、2026年4月22日（水）にデジタルシングルとしてリリースされる。このたび本楽曲がオープニングテーマに起用されているテレビ朝日系列アニメ『オタクに優しいギャルはいない!?』のノンクレジット映像が公開された。

「HIDE AND SEEK」は、2タイトルが示す「HIDE AND SEEK＝かくれんぼ」をコンセプトに、自分らしさを貫く強さと、心の奥に隠した「本当は本音を見つけて欲しい」という乙女心を描いた、可愛らしくも刺激的なナンバーに仕上がっている。

▲「HIDE AND SEEK」ジャケット

リリース発表にあわせて公開されたジャケットアートワークでは、作品の世界観に通ずる“捉えられるのに掴みきれない”曖昧な関係性を表現。感情と理性をイメージしたピンクとブルーの星々が、タイトル通り“HIDE AND SEEK”するかのように、揺らぐ感情を象徴的に描き出したグラフィックになった。

i-dleは韓国公演を皮切りに、ワールドツアー「2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation]」を敢行中。台北、バンコク公演を終え、以降はメルボルン、シドニー、シンガポール、横浜、香港など、アジアおよびオセアニア地域の主要都市を巡る。日本は横浜Kアリーナ横浜での2DAYS公演を開催予定だ。追加となる都市と公演日程は後日発表される。

■デジタルシングル「HIDE AND SEEK」

2026年4月22日(水) 配信スタート

Pre-Add/Pre-Save https://i-dlejp.lnk.to/HIDEANDSEEK

テレビ朝日系列・BS朝日『オタクに優しいギャルはいない!?』オープニングテーマ

■＜2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation]＞

2026年6月20日 (土) 16:30開場 / 18:00開演

2026年6月21日 (日) 15:30開場 / 17:00開演

会場：Kアリーナ横浜 ■チケット情報

・ticket board 1次先行＜抽選＞

受付期間：2026年4月13日(月) 18:00〜2026年4月26日(日) 23:59 ticket board 1次先行の応募に関するご案内はこちら

▶︎ https://i-dle.cubeent.co.jp/news/2717/ ・VIPツアーパッケージ販売＜抽選＞

受付期間：2026年4月21日(火) 18:00〜2026年5月6日(水・祝) 23:59 ・ticket board 2次先行＜抽選＞

受付期間：2026年5月1日(金) 18:00〜2026年5月13日(水) 23:59 ・ファミリーマート先行＜抽選＞

受付期間：2026年5月4日(月・祝) 18:00〜2026年5月13日(水) 23:59 ・一般プレイガイド販売

2026年5月20日(水)〜