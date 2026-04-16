お笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之が、１６日更新のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ウエストランド井口と吉住の孤独アジト【テレビ朝日】」に出演。三四郎・小宮浩信とモグライダー・ともしげとの関係について語った。

２人について、井口は「友達だけど、先輩だからお金出してくれる」といい、「でも（自分は）気を使わないから、お金を出してもらってるだけ。全然後輩としての動きはしていない」とにっこり。

これに吉住は「まさかお金出してもらってる態度とは思わなかった」と苦笑しつつ「ともしげさん、説教されてお金出してるってこと？」と質問した。

すると井口は「そう。ともしげさんは『井口くんのおかげだからね』って言ってる」と明かし、「僕が出してもいいんだけど、やっぱ（後輩にお金を）出させないってのもある」と称えた。

これに対し後輩には不満を爆発させた。所属事務所・タイタンのトップである爆笑問題の還暦パーティーがあり、若手もお金を出し合ってプレゼントを買うことになったという。

しかし井口は「誰１人動かない」と言い、「１番忙しい僕が買いに行った！」と怒りを爆発させた。「こいつら何にもできない。リカバリーウェア買ったら『リカバリーウェアって何ですか？』って。何にも知らないし、バカばっかり！」

吉住が「だからあなたは売れたんだね…」と慰めると、井口は「本当にダメ。タイタンのヤツなんて一つも動かない！ 周りにまともな人がいなさすぎて、僕がやるしかないことが多い」と声を荒げていた。