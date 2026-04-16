4月16日までに、パーソルグループが運営するYouTubeチャンネル「スタジオパーソル はたらくを、もっと自分らしく」が更新され、動画に元女優の片瀬那奈が登場。会社員として働く現在の様子を公開し、その姿が話題となっている。

今回は『片瀬那奈、40歳で女優から会社員に転職。勤務3年目の現在に密着』と題した動画がアップされた。2022年12月から、ファッション通販サイト「LOCONDO（ロコンド）」を運営するジェイドグループ株式会社に所属している片瀬。会社員としての彼女の1日に密着した動画となっている。

「動画冒頭、黒いファーコートを着用して登場した片瀬さん。10時に会社に出社しました。会社員は3年めとなり、『さすがに慣れた』と現在の心境を吐露。

仕事内容は、PRやマーケティングを中心に多岐にわたるといいます。密着の日は、大きなオフィスのなかで自身のデスクに座り、スマホを片手に公式Instagramのタグづけなど細々とした仕事をこなしていました」（芸能プロ関係者）

ほかの社員と同じく、月曜日から金曜日、10時から19時まで仕事をしているという片瀬。長いウェーブのかかった髪をなびかせながらグレーのスーツを着用。その姿はOLそのものだ。そんな現在の片瀬の姿に視聴者も釘づけに。コメント欄には、女優時代から少し変化した近影に驚く声も並んでいた。

《少しふっくらされて人間味があって素敵》

《年齢相応の健やかさがあるって感じ》

《親しみ感が増しましたね》

“一般人” となった片瀬の自然体の姿に、新鮮さを感じたユーザーも多いようだ。

片瀬は、1998年にスカウトされ、モデルとして芸能界入り。その後、女優としても多くのドラマや映画へ出演し、さらに週末の情報番組『シューイチ』でMCとして抜擢されるなど、活躍の幅は広かった。しかし、そんな順風満帆な芸能活動は長く続かなかった。

「2021年7月、片瀬さんが5年半同棲していた恋人が麻薬取締法違反容疑で逮捕。片瀬さんも家宅捜索や尿検査を受けましたが、自身は潔白でした。

しかし、同年9月、約20年間所属していた事務所を退所。表向きは “契約終了” や本人の意向と言われましたが、薬物騒動を発端とした “事実上の解雇” に近い形であったと報じられました」（芸能ジャーナリスト）

その後、2022年から現在の会社に入社。会社員として歩み始めるが、今回の動画では仕事のできる “バリキャリ” 感が漂っていた。

「運営しているファッションSNSに掲載するスタイリングは、自身でコーディネートを考え、自らがモデルとなって撮影するなど、タフに動いていました。

社員からも社交性やフランクさなど太鼓判を押されていて、芸能界でトップを走ってきた片瀬さんのこれまでのキャリアが生かされているように感じます。どんな環境にいても仕事へのプロ意識が滲み出ていますね」（前出・芸能ジャーナリスト）

つらい過去を踏み台に、今の会社員生活を満喫しているようだ。