明星大心理学部教授の藤井靖氏が16日、日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）にリモートで出演。京都府南丹市で行方不明になった市立園部小の安達結希さん（11）の遺体を遺棄した疑いで、父親の会社員・安達優季容疑者（37）が逮捕された事件について見解を語った。

安達容疑者の逮捕容疑は3月23日朝ごろから4月13日午後4時45分ごろまでの間、結希さんの遺体を南丹市内に隠した後、発見現場となった同市園部町の山林に遺棄した疑い。「私のやったことに間違いありません」と容疑を認め、捜査関係者によると、殺害を認める供述もしている。

京都府警は、同容疑者が遺体を南丹市内で数カ所、何度か移動させて隠した疑いがあると明らかにしている。MCのフリーアナウンサー・宮根誠司から見解を聞かれた藤井氏は「犯罪の加害者が遺留物、ご遺体も含めてどう扱うかは大きく3パターンある。1つは偽装、捜査をかく乱させる。そして隠ぺいですね、今回、靴は隠されたという見立てはあり、リュックは偽装で捜査をかく乱させるためだと思う」と解説。

そして「ご遺体に関しては複数箇所移動させると当然発覚のリスクが上がる。しかし死体遺棄に関わった容疑者にとってはご遺体は重要な証拠物になるので、それを抱えておけなくてとにかく発覚を遅らせたいんだけれどもどうしたらいいのか分からなくなって、ある種心理的にはパニックで錯乱状態によっていろんなところに移動して非合理な行動をとったというのが今回の結果ではないかと見立てている」と話した。