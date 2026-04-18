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「ドイツのは砂糖だらけ」初来日のドイツ人姉妹が本場の抹茶に驚愕！日本の“空気の綺麗さ”にも感動

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」が、「【姉妹で来日】初来日の外国人姉妹が日本庭園に感動！#FREERIDE #外国人 #おもてなし」と題した動画を公開した。動画では、空港で出会った初来日のドイツ人姉妹に無料観光案内を提案。「古い良きものが残っている」と、日本の伝統と近代化の共存を絶賛する様子が収められている。



動画は、Jukiaが空港で日本を初めて訪れたというドイツ人姉妹に声をかけ、無料で観光案内と送迎を行う企画から始まる。日本の文化や食事を楽しみにしていたという二人が最初に向かったのは、横浜の「三溪園」。満開の桜や歴史ある鳥居を目の当たりにした姉妹は、「まさかこんなことになるとは夢にも思ってなかった」と、予期せぬ日本の絶景に大興奮の様子を見せた。



散策の途中、本場の抹茶と団子を味わう場面では、「ドイツの抹茶は砂糖がめっちゃ入ってる」と、本場の味に感動。さらに、母国ドイツでは商業化が進んで手作りのものが減っていると語りつつ、日本については「今っぽいものもあるけど、こういう古い良きものもあるでしょ」と、近代化と伝統が見事に共存している点に深く感銘を受けていた。また、スマートフォンで空気質指数を確認し、「日本の方が空気が断然美味しい」と、日本の空気の綺麗さにも驚きの声を上げた。



その後、一行は寿司店へ向かう。初めて食べる茶碗蒸しに「すごい特別感あったよ」と驚きつつも完食し、炙りマグロなどを堪能。お箸の持ち方やマナーを教わりながら、「めちゃくちゃ美味しい」と満面の笑みを浮かべた。



長旅の疲れを感じさせず、日本の自然や食文化を全力で楽しむ姉妹の姿からは、日本への深い興味とリスペクトが伝わってくる。初来日の彼女たちにとって、日本の伝統とホスピタリティに触れたこの突撃観光ツアーは、一生の思い出となる特別な一日になったことだろう。



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