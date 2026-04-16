世界級ダンサー競演！ K-BALLET TOKYO熊川哲也 K-BALLET TOKYO Spring Tour 2

記事ポイント ドミトリー・スミレフスキーが二役で出演K-BALLET TOKYOが全幕を新演出で上演東京と大阪で観劇できる春ツアー ドミトリー・スミレフスキーが二役で出演K-BALLET TOKYOが全幕を新演出で上演東京と大阪で観劇できる春ツアー

ドミトリー・スミレフスキーが、K-BALLET TOKYO Spring Tour 2026『パリの炎』で義勇兵フィリップとルイ16世の二役を務めます。

K-BALLET TOKYO Spring Tour 2026『パリの炎』は、日本のカンパニーによる全幕上演として注目を集める公演です。

K-BALLET TOKYO Spring Tour 2026『パリの炎』は、東京と大阪で上演されます。

K-BALLET TOKYO「熊川哲也 K-BALLET TOKYO Spring Tour 2026『パリの炎』」

公演名：Daiwa House PRESENTS 熊川哲也 K-BALLET TOKYO Spring Tour 2026『パリの炎』東京公演：2026年5月23日、24日、30日、31日、6月5日〜7日、13日、14日東京会場：Bunkamuraオーチャードホール大阪公演：2026年5月26日、27日大阪会場：フェスティバルホール

K-BALLET TOKYO Spring Tour 2026『パリの炎』は、フランス革命期の民衆の情熱と狂気を描く名作バレエを新演出と再振付で届けます。

宮尾俊太郎芸術監督が全クリエイションを手がける初作品として、公演全体の世界観にも期待が高まります。

ドミトリー・スミレフスキーの出演決定は、作品のダイナミックな魅力をさらに引き上げます。

ゲスト出演

ドミトリー・スミレフスキーは、義勇兵フィリップとルイ16世という物語の核になる二役で出演します。

ドミトリー・スミレフスキーは、卓越した跳躍力と華やかなステージ・プレゼンスで世界のバレエファンを魅了するプリンシパルです。

ドミトリー・スミレフスキーは、『パリの炎』のフィリップでも高難度の技巧を生かした演技で大きな存在感を見せます。

演出とキャスト

熊川哲也総監督は、K-BALLET TOKYOの創作姿勢を支える存在として公演全体を導きます。

宮尾俊太郎芸術監督は、新たな解釈と演出で『パリの炎』の物語を立ち上げます。

菅井円加は、ジャンヌ役として海外で磨いた表現力を舞台に届けます。

岩井優花は、ジャンヌ役のキャストとして作品に華やかさを加えます。

日高世菜は、ジャンヌ役とマリー・アントワネット役で出演し、幅広い表現を見せます。

長尾美音は、ジャンヌ役とアデリーヌ役で舞台に彩りを添えます。

ドミトリー・スミレフスキーは、海外トップダンサーならではの迫力で公演の見どころを担います。

山本雅也は、フィリップ役として力強い舞台を築きます。

山田博貴は、フィリップ役とナポレオン役で公演を支えます。

オレシア・ノヴィコワは、マリー・アントワネット役として卓越した技術と抒情性を披露します。

木下乃泉は、マリー・アントワネット役のキャストに名を連ねます。

栗山廉は、ルイ16世役として作品の重厚なドラマを形づくります。

チケット情報

東京S席：19,000円東京A席：15,000円東京B席：11,000円東京C席：9,000円東京A親子席：19,000円東京学生券：5,000円東京Kプラチナシート：23,000円大阪SS席：22,500円大阪S席：18,500円大阪A席：13,500円大阪B席：8,500円大阪学生券：5,000円大阪BOX席：25,000円大阪バルコニーBOX：S席37,000円、A席27,000円東京公演販売先：TBSチケット、チケットスペース、チケットぴあ、イープラス、ローソンチケット、劇場東京問い合わせ：03-3234-9999大阪問い合わせ：0570-200-888

K-BALLET TOKYO Spring Tour 2026『パリの炎』は、座席種別が幅広く、観劇スタイルに合わせて選びやすい公演です。

Kプラチナシートは主演ダンサー直筆サイン入りフォトカード付きで、特別感のある鑑賞体験を楽しめます。

公式情報

K-BALLET TOKYOの公式情報は、ウェブサイトとSNSで確認できます。

最新の公演情報やキャスト情報をまとめて追いやすい点も魅力です。

K-BALLET TOKYO Spring Tour 2026『パリの炎』は、世界的ダンサーの来日と新演出が重なる特別な舞台です。

K-BALLET TOKYO Spring Tour 2026『パリの炎』は、豪華キャストによる競演で作品のスケールを存分に味わえます。

K-BALLET TOKYO Spring Tour 2026『パリの炎』は、東京と大阪で名作バレエの熱量を体感できる公演です。

K-BALLET TOKYO Spring Tour 2026『パリの炎』の紹介でした。

よくある質問

Q. ドミトリー・スミレフスキーはどの役で出演しますか？

A. ドミトリー・スミレフスキーは、義勇兵フィリップとルイ16世の二役で出演します。

Q. 公演はどこで開催されますか？

A. 公演は東京のBunkamuraオーチャードホールと大阪のフェスティバルホールで開催されます。

Q. チケットはどこで購入できますか？

A. 東京公演のチケットはTBSチケット、チケットスペース、チケットぴあ、イープラス、ローソンチケット、劇場で販売されます。

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