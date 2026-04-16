女優の米倉涼子が、黒のロングドレス姿を披露して話題を集めている。米倉は、ドイツで開催された映画「Michael／マイケル」のワールドプレミアに登場し抜群のプロポーションを披露。自身のインスタグラムでも写真を投稿し、多くのファンから絶賛を受けた。

米倉といえば、麻薬取締法違反（共同所持）容疑などのトラブルを起こし、テレビで姿を見なくなった女優として有名だ。ただ、不起訴処分となったことが公表され、今年2月には自身の主演映画「エンジェルフライト THE MOVIE」の完成披露試写会に登壇。このイベントから本格的に芸能活動を再開し、インスタグラムでの情報発信も行っている。

ただ、復帰作の話はなかなか公表されず、女優としての活動は不透明なままだ。そんな中、3月19日にはテレビ朝日が、米倉の主演映画「劇場版 ドクターX FINAL」を放送。間接的ではあるが地上波復帰を果たし、ファンの間ではSNSなどでテレビドラマへの復帰を願う声が多くなっている。ただ、米倉が新規のドラマなどで復帰するのはまだ先になるだろうとテレビ関係者は明かす。

「不起訴になっているとはいえ、大騒動を起こしたのでCMスポンサーが現状では良い顔をしません。米倉さんの復帰作を制作して放送するのはリスクがまだ高く、どこの局も進められないです。ただ、『ドクターX』シリーズをともに作ったテレビ朝日は復帰作に前向きのようで、虎視眈々（こしたんたん）とタイミングを見計らっているようです」（民放関係者）

そんな米倉だが、女優として復帰するのはテレビや映画ではなく、配信作品になりそうだとテレビ業界でうわさが出回っているという。特に、興味を示しているのがNetflixとABEMAなのだとか。

「Netflixは、唐田えりかさんや永野芽郁さんなど、騒動を起こした女優をテレビより先に主要キャストで使用するのが好きです。米倉さんにもオファーしているという情報があり、復帰作が制作される可能性が高くなっています。またABEMAは、オリジナルドラマの制作に力を入れているところで、米倉さんの復帰作を作りたがっています。ABEMAはサイバーエージェントとテレビ朝日が出資して作ったサービスで、米倉さんにも縁が深い。『ドクターX』のスタッフがドラマを作ることも可能ですし、米倉さんにとっても悪い話ではありません。米倉さんは、ひとまず配信作品で本格復帰して様子を見て、テレビドラマへの復活を目論んでいるといううわさです」（民放関係者）

多くのファンを抱える米倉が、どんな形で女優として復帰するのか注目だ。