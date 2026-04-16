「座ってるとこ可愛い」美人YouTuber、美デコルテ＆美脚際立つ姿を披露！ ルイ・ヴィトンのアイテム着用
カップルYouTuber・なこなこカップルとして活動していたなごみさんは4月15日、自身のInstagramを更新。デコルテや美脚が際立つ姿を披露しました。
【写真】なごみの美デコルテ＆美脚際立つ姿
大きく開いた襟元から美しいデコルテがのぞき、ミニ丈のスカートからはすらりと伸びる美脚が際立っています。そのほか、さまざまなポージングやモノクロショットなど、ファッション性の高いカットを多数披露しました。
ファンからは、「素敵」「可愛い」「モノクロカッコイイ」「座ってるとこ可愛い」「美しい」「超絶美しい」と、絶賛の声が集まっています。
(文:中村 凪)
【写真】なごみの美デコルテ＆美脚際立つ姿
「素敵」「可愛い」なごみさんは「LVSneakerina」とつづり、11枚の写真を投稿。フランスの高級ブランド「ルイ・ヴィトン」のアイテムを着こなしたモデルショットを披露しています。キャメルのミニドレスにスニーカーを合わせたコーディネートで、1枚目は壁にもたれて座った姿です。
ファンからは、「素敵」「可愛い」「モノクロカッコイイ」「座ってるとこ可愛い」「美しい」「超絶美しい」と、絶賛の声が集まっています。
誕生日祝福の動画公開自身のInstagramでプライベートや仕事のオフショットなどをたびたび公開しているなごみさん。14日の投稿では「26 ずっとしてみたかったやつ」とつづり、自身の誕生日を祝福してもらう楽しい動画を披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)