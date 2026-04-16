やっぱり気になるお金について（前編）『営業収入』ランキング2024年度版…千葉Jが初の売上50億円を突破

今回で6シーズン目となるクラブ決算概要レポート。今回は2025年10月14日に発表された「B.LEAGUE 2024－25シーズン（2024年度）クラブ決算概要」をもとに、『営業収入』についてレポートします！マイチームの現在地を知っていただければ幸いです！現在進行中の2025－26シーズンの決算ではなく、最新に公開されている、昨シーズンの2024－25シーズン決算のレポートですのでご注意ください。

文＝井口基史

◆■初の売上50億突破は千葉ジェッツ！

2024年度の営業収入（売上）は51.7億円（B1・1位）達成し、2023年度の30.5億円（当時3位）から21.2億円の大幅アップ！Bリーグで初の、売上50億円を突破したクラブとなりました。今年で34年目となるサッカー・Jリーグの同じ2024年度の、J1平均売上が、約58億2400万円とありますので、バスケ界の枠を超え、J1クラブたちと肩を並べた形です。当該シーズンから約1万人収容の「LaLa arena TOKYO－BAY（ららアリーナ東京ベイ）」をホームとしての興行がスタートし、そのインパクトの大きさを表しています。歴史的にみると、千葉ジェッツは県民球団として発足し、苦しい時代を経験しています。当初からこんな世界になると、想像していた方はいなかったはずで、15年にわたって船橋アリーナを拠点に、ブースターとホームタウンとで歩んできた過程を、リスペクトしたいですね。

◆■売上が高いから強い？低いから弱い？

プロスポーツでよく言われるのが、「チームが強いから売上が上がった！」「弱いから売上が低いんだ！」などの相関関係。チャンピオンシップ（CS）進出チームの売上を見ると、売上高20億円以下でCS進出を果たしたのは三遠ネオフェニックスだけです。「売上が高くなったから、トップチーム人件費を多く使えるようになった」のか？「チームが強くなったから売上が上がった」のか？というプロスポーツならではの議論も盛り上がりそうです（後編でトップチーム人件費をレポート）。

三遠のホームタウン豊橋市では、住民投票に発展したアリーナ計画が社会テーマになりましたが、CSホーム開催権利を進出チームのなかでは、最少営業収入かつ、最少トップチーム人件費で獲得したという点においても、誇れる結果を残したと言えるのではないでしょうか。

チームの強い弱いと、売り上げについての相関関係で、一つ言えることは、CSホーム開催によって生まれる売上増と、賞金獲得チャンスは、チームが強くなければ得ることのできない資金です。（昨シーズンのCSホーム開催チームはCS（H）と表示。）ホームタウンにもたらす恩恵も、チームが強くCSホーム開催獲得が叶えば、もたらす影響も大きくなり、その効果はお金以外にもあることは、分かっていただけるでしょう。

【Bリーグの主な賞金】



・年間優勝賞金：5000万円



・年間準優勝：2000万円



・年間ベスト4：750万円（優勝・準優勝クラブを除く）



・CS出場：500万円（ベスト4以上のクラブを除く）



・カンファレンス優勝：1000万円

◆■売上クリアしてもプレミア外の悔しさ

18位・越谷アルファーズ（15.7億円）、27位ファイティングイーグルス名古屋（12億円）ともに、Bプレミアのライセンスに必要な売上12億円を上回っています。越谷はホームアリーナ要件、FE名古屋は入場者数基準の課題のため、初年度からのプレミア参戦には間に合わないことは、すでに分かっていましたが、コート上の選手・コーチだけでなく、球団スタッフも、プレミアに向けて着々と準備を進めてきたことがうかがえます。自分たちだけではコントロールできない課題がクリアされ、プレミア参戦が認められることを、バスケの仲間として見守りたいですね。

◆■地方クラブ生き残りの道は？

プロスポーツですので、すべて平等とはならないのが常の世界。2023年度のB1とB2の平均売上の差は、10.1億円でしたが、今回の2024年度では12.9億円となり、さらに2.8億円広がりました。売上1位の千葉ジェッツ51.7億円と、下位の富山グラウジーズ8.8億円の差は42.9億円とショッキングな数字です。（2023年度の1位アルバルク東京と下位だった富山の差は22.9億円）富山はB1平均売上21.8億円と比べても、13億円の差があり、富山だけでなく、地方クラブが生き残っていくために、その生き抜く方法について、考えなければならないデータになりました。

【B1とB2の平均売上の差は12.9億】



・B1平均売上 21.8億円



・B2平均売上 8.9億円

◆■入場料収入だけで10億超えは3クラブ

入場料収入と、売上のバランスをみると、県民球団から始まったプロバスケの世界も、Bプレミアでは、地域密着だけでなく、大資本を迎え入れるハイブリッドでなければ、サバイブできない時代に入っているとも読み取れます。

Bプレミアでは平日開催増、連戦減という、選手負担は減りますが、ファン・ブースターにとっては、アウェーで連日の観戦がしにくいスケジュールが増えることが予想されます。これにより入場料収入の推移がどうなるのかも、気になるところです。

【平均入場料収入】



・B1 5.2億円



・B2 1.3億円

【入場料収入だけで10億超えは3クラブ】



千葉ジェッツ 15.6億円



琉球ゴールデンキングス 13.4億円



宇都宮ブレックス 10.7億円

◆■売上ダウンの主な要因は？

2023－24シーズン決算から2024－25シーズン決算で売上がダウンしたクラブは5つ。主な要因を探ってみました。

・横浜ビー・コルセアーズ（11位）：8000万円ダウン



→入場料収入2億円ダウン。現在NBAから嬉しいニュースを届け続ける、河村勇輝退団の影響か。スポンサー収入は5000万アップ。

・広島ドラゴンフライズ（14位）：8000万円ダウン



→EASLでの優勝賞金（約1.5億円）と、EASLホーム戦増による入場料収入1億円増も、スポンサー収入が3億円減。

・アルティーリ千葉（24位）：1.6億円ダウン



→B2トップの入場料収入3.1億円により、入場料収入は1.2億円アップも、スポンサー収入で4億円ダウン。

・滋賀レイクス（25位）：5000万円ダウン



→B1復帰により、入場料収入が6000万円アップも、スポンサー収入で1.8億円ダウン。

・富山グラウジーズ（28位）：5000万円ダウン



→B2降格するも、入場料収入は2000万円ダウンにとどめるが、スポンサー収入で5000万円ダウン。

マイチームの決算の詳細が気になる方は、下記のリンクからチェックできます。後編はトップチーム人件費ランキングをレポート。ぜひご覧ください。