お姉ちゃんにヘアピンで遊ばれる弟の様子が可愛すぎるとSNSで話題になっている。



【写真】されるがまま…仲良しのお姉ちゃんと

投稿に写っているのは、頭いっぱいにヘアピンをつけられた男の子の姿。最初は一つだったヘアピンが、これもあれもと増えていき、気づけば頭中がカラフルなピンでびっしりに。



当の本人に嫌がる様子はなく、むしろ楽しんでいるかのような姿に、思わず頬がゆるんでしまう。撮影された当時の状況について、姉弟のお母さんで投稿者のYuika Neeeeeeさんに話を聞いた。



ーーこのお写真を撮影したときの様子を教えてください。



Yuika Neeeeee：姉が久しぶりにヘアアクセサリーボックスを引っ張り出してヘアアレンジをし出したら弟も「僕もやりたい」と目をキラキラさせ、ヘアピンを1つつけてあげた所から始まりました。



ーーお姉さんとは何歳差ですか？



Yuika Neeeeee：姉は7歳、弟は2歳で4歳7ヶ月離れています。



ーーこの“されるがまま”の状況、お姉さんと弟さんはそれぞれどんな様子でしたか？



Yuika Neeeeee：姉は楽しそうにパチパチとヘアピンをつけ、弟はもっとつけて。これもこれも！という感じで2人で盛り上がっていました。



ーー他にも思わずほっこりしたエピソードや、面白い出来事があればぜひ教えてください。



Yuika Neeeeee：もう1人、4歳の弟がいるのですが、一番ホッコリするのは3人で仲良く遊んでいて、3人でケタケタ笑っている時です。最近は、娘が弟2人をお風呂に入れてくれた事にもほっこりしました。



面白い出来事は、娘のハロウィンのコスチュームを使ってランウェイ付きのファッションショーをやっていた事です。他にも色々ありますが、多すぎてパッと出てきません。



ーー投稿の反響へのご感想をお聞かせください。



Yuika Neeeeee：まさかこんなに皆さんに反応してもらえるとは思わず、かなり驚きました。同時に皆さんの幸せの一コマを覗かせて頂いてコメントを読んでいる間とっても幸せな気分になれました。とてもありがたかったです。



◇ ◇



この投稿には、多くのユーザーから温かいコメントが寄せられている。

「栄養でしかない、、微笑ましさに元気貰いました」

「我が家も息子は姉に憧れてメイクされて喜んでます（笑）」

「同じく姉の指示のもと、おままごとをさせられていますw」

など姉弟ならではの関係性に思わず笑ってしまったという声のほか、同じような経験を持つ家庭からの共感の声も見られた。



髪いっぱいにヘアピンをつけられた、可愛らしい今回の一コマ。姉弟の何気ない時間も、少し大きくなったときに振り返ればきっと、家族で笑い合える思い出のひとつになるのだろう。「お姉ちゃんを持つ弟の宿命」ともいえる、どこか微笑ましいやり取りが印象に残る投稿だった。



（よろず～ニュース特約・皮下 勇生）