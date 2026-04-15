タカラトミーは、着せ替え人形「リカちゃん」から、ゲームキャラクター「スーパーマリオ」とコラボレーションしたドール「スーパーマリオ リカちゃん マリオスタイル/ピーチ姫スタイル」2商品を、2026年4月18日から全国の玩具店およびインターネット通販などで発売する。

「あのちゃん」コラボのプレイセットも同日発売

長く多くの人に親しまれてきた「リカちゃん」と「マリオ」がコラボレーション。両キャラクターの魅力を組み合わせ、双方の世界観を楽しめる商品を目指したという。

「スーパーマリオ リカちゃん マリオスタイル」は、リカちゃんがマリオのトレードマークの赤い帽子と青いオーバーオールのスタイルのコスチュームを着ている。「スーパースター」のバッグや、「ひげのフォトプロップス」が付属する。

「スーパーマリオ リカちゃん ピーチ姫スタイル」は、リカちゃんが「ピーチ姫」のコスチュームを着用。髪型や青い瞳などでピーチ姫の特徴を表現している。ドレスの袖にダーツを入れ、スカートの中にチュールを重ねてボリューム感のあるシルエットを再現。冠カチューシャ、ピンクの傘が付属する。

価格は各5500円（税込）。

また、アーティストでタレントの「あのちゃん」とコラボレーションしたドール付きプレイセット「推しごとフレンズ はいしゃのあのちゃん」を同日発売する。

あのちゃんをモデルにしたリカちゃんの友人のドールと、あのちゃんが好きだという"歯"がテーマの、はいしゃさんのプレイセット。ルーズソックスや水色のコスチュームなど、あのちゃん自身もデザインに携わっているとのことだ。

このほか「推しごとフレンズ」シリーズから、「パティシエリカちゃん」「トリマーかれんちゃん」を同時発売する。

いずれも価格は5940円（同）。