大御所芸人にも臆せずツッコミを入れ、爆笑問題・太田光から「関西一のツッコミ」と評されたお笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤。そんな名倉からの“恐怖言動”を後輩芸人が明かし、SNSをざわつかせている。

発端となったのは、4月11日に放送された、くりぃむしちゅー・上田晋也の冠バラエティ番組『上田ちゃんネル』（テレビ朝日系）。とろサーモンの久保田かずのぶがゲスト出演し、名倉と共演したエピソードを語った。

「名倉さんがMCを務めるバラエティ番組『じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜』（テレビ東京系）に出演した際、久保田さんはコメントするたび、名倉さんから『おもんないねん』と強めにツッコミを入れられたそうです。

また久保田さんが、次長課長の河本準一さんとセクシー女優のやり取りをイジったところ、名倉さんが声を荒らげる場面があり、久保田さんが反論したところ“犬と犬がケンカする間”まで詰め寄られたそうです。この“恐怖体験”もあり、一時、久保田さんはこの番組への出演をNGにしていたことを明かしました」（スポーツ紙記者）

名倉は、原田泰造、堀内健とともにネプチューンとして活動。トリオのツッコミを担当し、大御所芸人に鋭く切り込む姿が認知されている。

「若手のころ、名倉さんは自他ともにトガッており、周囲から怖がられていたことを明かしています。しかし近年はそうした面も薄れ、ネプチューンをまとめたり、後輩を引き連れて食事したりするなど“面倒見”の立ち位置がファンから認知されていました。

今回の番組で、久保田さんとは一時、険悪な時期はあったものの、名倉さんから『ホンマ、ごめんな。俺も愛情、手塩かけてやったつもりやったけど、お前にはそういうふうに見えたんかな』と、謝罪されことを明かしており、わだかまりはすでにないようです。とはいえ、名倉さんの意外なエピソードに、スタジオもざわついていました」（芸能担当記者）

4月13日には、ネプチューンも出演するバラエティ番組『しゃべくり007』（日本テレビ系）が放送された。綾瀬はるかがゲスト出演した2時間スペシャルだったが、Xでは

《名倉さんここまでセリフ0です》

《名倉がもはや置物なんだけど大丈夫なのかな》

など、名倉を心配する声が聞かれていた。こちらの番組での名倉は、久保田が暴露したエピソードとは対照的な姿を見せている。

「以前は、関西の漫才師風なキャラで『名倉やないかい!』などのギャグを披露し、たびたび暴走する堀内さんにツッコミを入れ、場を盛り上げていました。しかしここ数年、SNSで名倉さんが番組内でほとんど話さない“沈黙状態”が指摘されています。昔を知るファンにとっては、名倉さんの番組での存在が気になるようです」（前出・芸能担当記者）

名倉にはネプチューンの“司令塔”として、輝く姿が期待されているということだ。