[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇136銘柄・下落132銘柄（東証終値比）
4月15日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは294銘柄。東証終値比で上昇は136銘柄、下落は132銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は66銘柄。うち値上がりが39銘柄、値下がりは22銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は200円高と買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の15日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8105> ＢＴＣＪＰＮ 165 +38（ +29.9%）
2位 <4098> チタン 1360 +299（ +28.2%）
3位 <2134> 北浜ＣＰ 39.7 +7.7（ +24.1%）
4位 <3987> エコモット 622 +100（ +19.2%）
5位 <2220> 亀田製菓 1750 +270（ +18.2%）
6位 <3449> テクノフレ 3427 +500（ +17.1%）
7位 <1514> 住石ＨＤ 974 +124（ +14.6%）
8位 <4490> ビザスク 788 +100（ +14.5%）
9位 <7719> 東京衡機 699.9 +59.9（ +9.4%）
10位 <6866> ＨＩＯＫＩ 8960 +730（ +8.9%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <469A> フィットクル 1691 -339（ -16.7%）
2位 <2884> ヨシムラＨＤ 760 -140（ -15.6%）
3位 <3557> Ｕ＆Ｃ 698 -116（ -14.3%）
4位 <2901> Ｗディッシュ 239 -32（ -11.8%）
5位 <7946> 光陽社 460.2 -38.8（ -7.8%）
6位 <7255> 桜井製 505 -27（ -5.1%）
7位 <6526> ソシオネクス 1764.7 -76.8（ -4.2%）
8位 <6630> ヤーマン 720 -25（ -3.4%）
9位 <6217> 津田駒 654 -21（ -3.1%）
10位 <281A> インフォメテ 756 -24（ -3.1%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4568> 第一三共 2965 +133.0（ +4.7%）
2位 <6532> ベイカレント 5675.1 +88.1（ +1.6%）
3位 <285A> キオクシア 32850 +440（ +1.4%）
4位 <6920> レーザーテク 41890 +520（ +1.3%）
5位 <1963> 日揮ＨＤ 2600 +30.0（ +1.2%）
6位 <4755> 楽天グループ 799.9 +9.2（ +1.2%）
7位 <6723> ルネサス 2695 +23.5（ +0.9%）
8位 <2502> アサヒ 1660 +14.0（ +0.9%）
9位 <8725> ＭＳ＆ＡＤ 4080.4 +34.4（ +0.9%）
10位 <8035> 東エレク 43833 +333（ +0.8%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6526> ソシオネクス 1764.7 -76.8（ -4.2%）
2位 <4689> ラインヤフー 431 -4.2（ -1.0%）
3位 <4502> 武田 5616.3 -37.7（ -0.7%）
4位 <8801> 三井不 1767.4 -11.1（ -0.6%）
5位 <3402> 東レ 1137.2 -6.8（ -0.6%）
6位 <6471> 日精工 1177.2 -6.8（ -0.6%）
7位 <3382> セブン＆アイ 1988.1 -10.9（ -0.5%）
8位 <8233> 高島屋 1946.2 -8.8（ -0.5%）
9位 <1605> ＩＮＰＥＸ 4017.2 -17.8（ -0.4%）
10位 <5801> 古河電 44100 -140（ -0.3%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の15日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8105> ＢＴＣＪＰＮ 165 +38（ +29.9%）
2位 <4098> チタン 1360 +299（ +28.2%）
3位 <2134> 北浜ＣＰ 39.7 +7.7（ +24.1%）
4位 <3987> エコモット 622 +100（ +19.2%）
5位 <2220> 亀田製菓 1750 +270（ +18.2%）
6位 <3449> テクノフレ 3427 +500（ +17.1%）
7位 <1514> 住石ＨＤ 974 +124（ +14.6%）
8位 <4490> ビザスク 788 +100（ +14.5%）
9位 <7719> 東京衡機 699.9 +59.9（ +9.4%）
10位 <6866> ＨＩＯＫＩ 8960 +730（ +8.9%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <469A> フィットクル 1691 -339（ -16.7%）
2位 <2884> ヨシムラＨＤ 760 -140（ -15.6%）
3位 <3557> Ｕ＆Ｃ 698 -116（ -14.3%）
4位 <2901> Ｗディッシュ 239 -32（ -11.8%）
5位 <7946> 光陽社 460.2 -38.8（ -7.8%）
6位 <7255> 桜井製 505 -27（ -5.1%）
7位 <6526> ソシオネクス 1764.7 -76.8（ -4.2%）
8位 <6630> ヤーマン 720 -25（ -3.4%）
9位 <6217> 津田駒 654 -21（ -3.1%）
10位 <281A> インフォメテ 756 -24（ -3.1%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4568> 第一三共 2965 +133.0（ +4.7%）
2位 <6532> ベイカレント 5675.1 +88.1（ +1.6%）
3位 <285A> キオクシア 32850 +440（ +1.4%）
4位 <6920> レーザーテク 41890 +520（ +1.3%）
5位 <1963> 日揮ＨＤ 2600 +30.0（ +1.2%）
6位 <4755> 楽天グループ 799.9 +9.2（ +1.2%）
7位 <6723> ルネサス 2695 +23.5（ +0.9%）
8位 <2502> アサヒ 1660 +14.0（ +0.9%）
9位 <8725> ＭＳ＆ＡＤ 4080.4 +34.4（ +0.9%）
10位 <8035> 東エレク 43833 +333（ +0.8%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6526> ソシオネクス 1764.7 -76.8（ -4.2%）
2位 <4689> ラインヤフー 431 -4.2（ -1.0%）
3位 <4502> 武田 5616.3 -37.7（ -0.7%）
4位 <8801> 三井不 1767.4 -11.1（ -0.6%）
5位 <3402> 東レ 1137.2 -6.8（ -0.6%）
6位 <6471> 日精工 1177.2 -6.8（ -0.6%）
7位 <3382> セブン＆アイ 1988.1 -10.9（ -0.5%）
8位 <8233> 高島屋 1946.2 -8.8（ -0.5%）
9位 <1605> ＩＮＰＥＸ 4017.2 -17.8（ -0.4%）
10位 <5801> 古河電 44100 -140（ -0.3%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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