　4月15日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは294銘柄。東証終値比で上昇は136銘柄、下落は132銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は66銘柄。うち値上がりが39銘柄、値下がりは22銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は200円高と買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の15日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8105>　ＢＴＣＪＰＮ　　　　165　　+38（ +29.9%）
2位 <4098>　チタン　　　　　　 1360　 +299（ +28.2%）
3位 <2134>　北浜ＣＰ　　　　　 39.7　 +7.7（ +24.1%）
4位 <3987>　エコモット　　　　　622　 +100（ +19.2%）
5位 <2220>　亀田製菓　　　　　 1750　 +270（ +18.2%）
6位 <3449>　テクノフレ　　　　 3427　 +500（ +17.1%）
7位 <1514>　住石ＨＤ　　　　　　974　 +124（ +14.6%）
8位 <4490>　ビザスク　　　　　　788　 +100（ +14.5%）
9位 <7719>　東京衡機　　　　　699.9　+59.9（　+9.4%）
10位 <6866>　ＨＩＯＫＩ　　　　 8960　 +730（　+8.9%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <469A>　フィットクル　　　 1691　 -339（ -16.7%）
2位 <2884>　ヨシムラＨＤ　　　　760　 -140（ -15.6%）
3位 <3557>　Ｕ＆Ｃ　　　　　　　698　 -116（ -14.3%）
4位 <2901>　Ｗディッシュ　　　　239　　-32（ -11.8%）
5位 <7946>　光陽社　　　　　　460.2　-38.8（　-7.8%）
6位 <7255>　桜井製　　　　　　　505　　-27（　-5.1%）
7位 <6526>　ソシオネクス　　 1764.7　-76.8（　-4.2%）
8位 <6630>　ヤーマン　　　　　　720　　-25（　-3.4%）
9位 <6217>　津田駒　　　　　　　654　　-21（　-3.1%）
10位 <281A>　インフォメテ　　　　756　　-24（　-3.1%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4568>　第一三共　　　　　 2965 +133.0（　+4.7%）
2位 <6532>　ベイカレント　　 5675.1　+88.1（　+1.6%）
3位 <285A>　キオクシア　　　　32850　 +440（　+1.4%）
4位 <6920>　レーザーテク　　　41890　 +520（　+1.3%）
5位 <1963>　日揮ＨＤ　　　　　 2600　+30.0（　+1.2%）
6位 <4755>　楽天グループ　　　799.9　 +9.2（　+1.2%）
7位 <6723>　ルネサス　　　　　 2695　+23.5（　+0.9%）
8位 <2502>　アサヒ　　　　　　 1660　+14.0（　+0.9%）
9位 <8725>　ＭＳ＆ＡＤ　　　 4080.4　+34.4（　+0.9%）
10位 <8035>　東エレク　　　　　43833　 +333（　+0.8%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6526>　ソシオネクス　　 1764.7　-76.8（　-4.2%）
2位 <4689>　ラインヤフー　　　　431　 -4.2（　-1.0%）
3位 <4502>　武田　　　　　　 5616.3　-37.7（　-0.7%）
4位 <8801>　三井不　　　　　 1767.4　-11.1（　-0.6%）
5位 <3402>　東レ　　　　　　 1137.2　 -6.8（　-0.6%）
6位 <6471>　日精工　　　　　 1177.2　 -6.8（　-0.6%）
7位 <3382>　セブン＆アイ　　 1988.1　-10.9（　-0.5%）
8位 <8233>　高島屋　　　　　 1946.2　 -8.8（　-0.5%）
9位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　 4017.2　-17.8（　-0.4%）
10位 <5801>　古河電　　　　　　44100　 -140（　-0.3%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース