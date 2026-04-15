ME:I、会見で新曲ダンス披露＆レインボー池田にレクチャー MOMONA「Aクラスです」
【モデルプレス＝2026/04/15】ガールズグループ・ME:I（ミーアイ）の7人が、ヘアケアブランド「Linon」のアンバサダーに就任。15日、都内にて開催された新シャンプー・トリートメント発表会に登壇。ダンスパフォーマンスを披露した。
【写真】ピンクのミニ丈衣装で美脚が際立つME:I
ブランド名と名前が同じ読みのRINONは、アンバサダー就任に「運命だなと思いました」と喜びのコメント。イベントで公開されたコンセプトムービーの撮影を振り返り、AYANEは「セーラー服を着るのが人生で初めてで新鮮でしたし、みんなで同じ制服を着ての撮影は学生の頃に戻った気持ちでした」とセーラー服の衣装について語った。
また、美容男子代表としてお笑いコンビ・レインボーの池田直人が、スペシャルゲストとして登場。オリジナルタイアップソング「Update Me」のダンスを池田にレクチャー後、披露した。
レクチャーではSUZUが踊りながら、MOMONAが言葉で説明。「合宿だー！」とオーディション番組を思い出し興奮する池田にMOMONAも「何クラスか分けさせていただこうかな（笑）」とノリノリになり、スムーズにダンスをマスターした池田に「Aクラスです！」とレベル分けし、池田を「やったー！」と喜ばせていた。
このほか、ヘアケアの秘訣などもメンバーでたっぷりトーク。ストレートヘアを担当することが一番多いというMIUは、「乾燥していたりすると広がってパサついてしまったり、ダメージが多いと綺麗に毛先が整って見えなかったりするので、ドライヤーを乾かす前にしっかりトリートメントを塗るとか、痛まないようにすぐ乾かすとか、こまめな気遣いをしています」とこだわりを紹介していた。（modelpress編集部）
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【写真】ピンクのミニ丈衣装で美脚が際立つME:I
◆ME:I「Update Me」ダンスパフォーマンスを初披露i
ブランド名と名前が同じ読みのRINONは、アンバサダー就任に「運命だなと思いました」と喜びのコメント。イベントで公開されたコンセプトムービーの撮影を振り返り、AYANEは「セーラー服を着るのが人生で初めてで新鮮でしたし、みんなで同じ制服を着ての撮影は学生の頃に戻った気持ちでした」とセーラー服の衣装について語った。
レクチャーではSUZUが踊りながら、MOMONAが言葉で説明。「合宿だー！」とオーディション番組を思い出し興奮する池田にMOMONAも「何クラスか分けさせていただこうかな（笑）」とノリノリになり、スムーズにダンスをマスターした池田に「Aクラスです！」とレベル分けし、池田を「やったー！」と喜ばせていた。
このほか、ヘアケアの秘訣などもメンバーでたっぷりトーク。ストレートヘアを担当することが一番多いというMIUは、「乾燥していたりすると広がってパサついてしまったり、ダメージが多いと綺麗に毛先が整って見えなかったりするので、ドライヤーを乾かす前にしっかりトリートメントを塗るとか、痛まないようにすぐ乾かすとか、こまめな気遣いをしています」とこだわりを紹介していた。（modelpress編集部）
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