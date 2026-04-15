【動画】鈴木福×あの「自分の中の“惡”を感じる瞬間は？」「即答○×トーク！」：惡の華
毎週木曜深夜24時から、ドラマ「惡の華」を放送中！
【動画】鈴木福×あのW主演「惡の華」最新回
4月16日（木）放送、第2話のあらすじは…。
春日（鈴木福）は、クラスメートの佐伯（井頭愛海）の体操着を盗んでしまった所を、仲村（あの）に見られ、バラさない代わりに主従関係にも似た契約を結ぶことになる。
その翌日、教室では一連の犯人は仲村ではないかと騒ぎになり、春日は「そんな証拠はない」と訴えると、庇う形に見え、仲村との関係を怪しまれる。
放課後、佐伯から声をかけられ、庇ったことを誉められデートの約束を交わす。楽しいデート当日そこに現れたのは…。
「テレ東プラス」は、鈴木福、あのの素顔が満載！「即答○×トーク」をお届け！
2人はさまざまな質問にどう答える！？
【鈴木福 プロフィール】
2004年6月17日生まれ。東京都出身。
1歳のとき、NHK教育番組でデビュー、2011年にTVドラマ「マルモのおきて」に出演し、人気を博し以降、映画、TV、舞台、CMなどで活躍。
近年はミュージカルや情報番組のコメンテーターなど新たなジャンルにも活動の幅を広げている。
最新作は映画「ヒグマ!!」やHuluオリジナル「時計館の殺人」、ドラマ「コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店」（NHK）など。
【あの プロフィール】
9月4日生まれ。現在は、ソロアーティスト「ano」として音楽活動を行う。
2022年にメジャーデビュー曲「AIDA」をリリースし、アニメ「チェンソーマン」(テレビ東京)のエンディングテーマ「ちゅ、多様性。」が大ヒット。2023年、「NHK紅白歌合戦」に初出場。ドラマ「惡の華」のために書き下ろした新曲「愛晩餐」も解禁された。
俳優として、ドラマ「民王R」（テレビ朝日系）や映画「デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション」(声の出演）、「赤羽骨子のボディガード」、「【推しの子】-The Final Act-」などに出演。「あのちゃんの電電電波♪」（テレビ東京毎週火曜深夜2時）ほか、バラエティー番組でも、唯一無二のキャラクターで人気を博している。