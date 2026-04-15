音楽番組『Star Song Special』シーズン3の第3回が、4月16日16時よりPrime Videoにて独占配信開始。今回は矢作兼（おぎやはぎ）がMCを務め、Snow Man 岩本照、Travis Japan 松田元太がゲストとして登場する。

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スタジオライブではB&ZAIがオリジナル曲「KISS'N'DOL」を披露。稲葉通陽は「B&ZAI初のクールなダンス曲」、川粼星輝は「事務所から代々受け継いだジャケットプレイやアクロバット、決め台詞にときめいちゃってください」とアピールしている。さらに嵐の「One Love」もカバー。本髙克樹は「嵐の皆さんへのリスペクトを込めてアレンジさせていただきました」とコメントしており、バンド演奏で名曲に挑む。

トーク企画『Switch Question』では、B&ZAI（橋本涼、矢花黎、今野大輝、菅田琳寧、本髙克樹、鈴木悠仁、川粼星輝、稲葉通陽）が岩本＆松田と対面。まずB&ZAIメンバーが抱く岩本と松田の印象が発表され、本髙は岩本について「“青い炎”が常にメラメラ」と回答した。先月に理系の博士号を取得したことで話題となった本髙が、化学の知識を交えて説明する場面も見どころとなっている。

質問タイムでは、矢花が岩本にSnow Manのダンスパフォーマンスについて深掘り。松田もTravis Japanとしてダンスのシンクロ性を高めるための取り組みを語る。一方、バンドとダンスの練習を両立する“二刀流”のB&ZAIが限られた時間でどうやってダンスの振りを揃えているのかという話題では、菅田の答えに岩本が「独特ですね！」と驚く場面も。

また、川粼の質問をきっかけに松田が自身の長所を挙げると、MCの矢作は「いい能力！この業界に向いている」と評した。同じ質問が返ってきた鈴木は、自身の強みについて「“これ”をいろんな人に褒めてもらえることが多くて、才能だと信じている」と語っている。

以前よりTravis Japanメンバーと親交のある橋本は、Travis Japanの“あるコンビ”の新規エピソードを松田にリクエスト。話題はSnow ManやB&ZAIのプライベートへと広がり、8人全員で食事に行くことも多いというB&ZAIが、やや高めの飲食店での食事会で会計額を見て“ひよった”エピソードなど、等身大の体験談が披露される。

さらに「プライベートでのリフレッシュ方法」の話題では、本髙が疲れを癒そうと向かった先で「1個のトラウマ」を体験したエピソードも飛び出す。今野が岩本に「仲の良いジュニア」について質問する場面では、かつて岩本から「俺の楽屋に来て」と招かれたB&ZAIメンバーがいることも明かされるという。

質問者と回答者が“スイッチ”して「仲の良い先輩」を答えることになった稲葉は「自分的に“大問題”を抱えている」と告白し、その内容を知った松田が助け舟を出す一幕も。そのほか岩本、松田、菅田、矢花の4人が『握力測定』で対決する企画も放送される。

なお、Storm FILM Official YouTubeチャンネルでは第3回のティザー映像が公開中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）