『桃太郎電鉄』で読むのが難しいと思う「埼玉県の物件駅」ランキング！ 2位「寄居」を抑えた1位は？【2026年調査】
進級や異動など新しい出会いが多い4月は、意外な地名の読み方が話題にのぼることも少なくありません。国民的ボードゲーム『桃太郎電鉄』に登場する駅名の中でも、初見では正解が思い浮かばないような「難読駅」をピックアップします。
All About ニュース編集部では、2026年3月17〜18日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、難読駅に関するアンケートを実施しました。その中から、桃太郎電鉄で読むのが難しいと思う「埼玉県の物件駅」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「知っている人しか分からないと思う」（30代男性／山口県）、「初めて見るとどう読むのか迷いそうだと思うからです」（30代女性／宮城県）、「一文字目の『寄（よる・き）』と二文字目の『居（いる・きょ）』は一般的ですが、それらを組み合わせた『よりい』という読み方は特殊」（50代男性／静岡県）といったコメントがありました。
回答者からは「難しい漢字なので」（30代男性／東京都）、「『瀞』という漢字を使う機会がなく、読み方がわからなかったから」（30代女性／石川県）、「実際に読めなかったため」（40代男性／愛知県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月17〜18日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、難読駅に関するアンケートを実施しました。その中から、桃太郎電鉄で読むのが難しいと思う「埼玉県の物件駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：寄居／41票2位は「寄居（よりい）」でした。秩父の玄関口に位置し、荒川の清流や山々に囲まれた自然豊かな町です。古くから交通の要所として栄え、3つの路線が乗り入れるターミナル駅でもあります。「ききょ」などと読み間違われやすいですが、歴史ある城下町としての風情が今も残り、ハイキングコースとしても人気を集めています。
回答者からは「知っている人しか分からないと思う」（30代男性／山口県）、「初めて見るとどう読むのか迷いそうだと思うからです」（30代女性／宮城県）、「一文字目の『寄（よる・き）』と二文字目の『居（いる・きょ）』は一般的ですが、それらを組み合わせた『よりい』という読み方は特殊」（50代男性／静岡県）といったコメントがありました。
1位：長瀞／141票1位は「長瀞（ながとろ）」が圧倒的な票数を集めました。国指定名勝・天然記念物の「岩畳」で知られ、荒川の下り舟は埼玉観光の目玉です。「瀞」という漢字が非常に難しく、書くのも読むのも困難な地名の代表格。桃鉄の物件駅としてもそのインパクトは強く、四季折々の美しさを持つ絶景スポットとして、多くのプレーヤーの記憶に残っています。
回答者からは「難しい漢字なので」（30代男性／東京都）、「『瀞』という漢字を使う機会がなく、読み方がわからなかったから」（30代女性／石川県）、「実際に読めなかったため」（40代男性／愛知県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)