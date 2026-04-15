47歳で美大進学のナイツ土屋、大学名を公表「今日で一切のシークレットは解除しました」 スーツ姿で爽やかな“晴れ姿”も披露「おめでとうございます」「いい笑顔」
お笑いコンビ・ナイツの土屋伸之（47）が13日、自身のインスタグラムを更新。以前の投稿で2年間予備校に通い、念願の美術大学に進学したことを報告していた土屋は、改めて進学した大学名を公表した。
【写真】「おめでとうございます」「いい笑顔」スーツ姿で爽やかな“晴れ姿”を披露したナイツ土屋
土屋は、同日に出演したニッポン放送『高田文夫のラジオビバリー昼ズ』（月〜金 前11：30）にて大学名を初公表。さらにインスタの投稿でも、「美大受験のこと今日で一切のシークレットは解除しました。たくさんのあたたかいお言葉に感謝して勉強頑張ります。 #日本大学藝術学部美術学科」とつづり、8日に開催されたとみられる新入生歓迎式の場で、看板の横でスーツ姿で爽やかな笑顔を見せるショットや、第20回日藝賞にも選ばれた“先輩”であるお笑いコンビ・ラブレターズ（溜口佑太朗・塚本直毅）の2人と記念撮影した写真を披露した。
この投稿にファンからは「おめでとうございます!!!土屋さん本当にすごいです」「いい笑顔！素晴らしい！」「これからも素敵な絵を楽しみにしてます」「おめでとうございます〜絵上手いなていつも思ってましたーこれからも才能を伸ばして下さいね〜」「土屋さんの夢に向かう頑張りに元気を貰いました。これからも応援します！」「爆笑問題の2人の後輩になられたのでぜひお二人とも日藝つながりでラジオ等で絡みが増えることを楽しみにしています」「入学おめでとうございます 笑顔がピカピカすぎる！キャンパスライフ楽しんでください」「すごいすごいすごいすごいです」「幾つになっても学ぼうとする気持ちが、本当に素晴らしいです。尊敬します」など、応援や祝福の声が多数寄せられている。
【写真】「おめでとうございます」「いい笑顔」スーツ姿で爽やかな“晴れ姿”を披露したナイツ土屋
土屋は、同日に出演したニッポン放送『高田文夫のラジオビバリー昼ズ』（月〜金 前11：30）にて大学名を初公表。さらにインスタの投稿でも、「美大受験のこと今日で一切のシークレットは解除しました。たくさんのあたたかいお言葉に感謝して勉強頑張ります。 #日本大学藝術学部美術学科」とつづり、8日に開催されたとみられる新入生歓迎式の場で、看板の横でスーツ姿で爽やかな笑顔を見せるショットや、第20回日藝賞にも選ばれた“先輩”であるお笑いコンビ・ラブレターズ（溜口佑太朗・塚本直毅）の2人と記念撮影した写真を披露した。