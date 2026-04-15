『泉京香は黙らない』ビジュアル公開 追加キャストも解禁
高橋一生が主演を務める人気ドラマシリーズ『岸辺露伴は動かない』の最新作『泉京香は黙らない』が、5月4日午後9時30分にNHK総合で放送されることが決定し、新キャラクタービジュアルが公開された。あわせて、泉京香と岸辺露伴が背中合わせに立つビジュアルも解禁され、物語の新たな展開に注目が集まる。
【写真】追加キャストを一挙紹介！
同作では、漫画編集者・泉京香（飯豊まりえ）が担当する新人漫画家・西恩ミカ（堀田真由）を巡る不可解な出来事が描かれる。ミカはSNSで発見され、わずか2巻で累計100万部を突破した話題作の作者。しかし人と話すのが苦手で、担当編集である京香ですら一度も会ったことがないという特異な存在だ。
さらに、ミカの双子の兄・西恩奏士を寛一郎が演じる。奏士は妹に代わって外部とのやり取りを担い、過剰ともいえる保護ぶりで京香を遠ざけようとする人物。加えて、京香の恋人で新聞記者の勘助役に橋本淳が出演し、物語に緊張感を加える。
物語は、ミカの作品について露伴が「会話は強烈だが、絵やストーリーは平凡でアンバランス。この漫画家、なにかがおかしい」と指摘する場面から動き出す。京香は反発しながらも違和感を抱き、やがて西恩邸を訪問。そこで対面したミカは問いかけに応じず、代わりに兄の奏士が応答するという異様な状況に直面する。
沈黙を続ける漫画家と、その背後にある秘密。露伴と京香が再び奇妙な現象に巻き込まれていく展開となる。原作・脚本協力は荒木飛呂彦。独特の世界観と心理戦が魅力のシリーズが、新キャラクターの登場によってどのような進化を見せるのか注目される。
【写真】追加キャストを一挙紹介！
同作では、漫画編集者・泉京香（飯豊まりえ）が担当する新人漫画家・西恩ミカ（堀田真由）を巡る不可解な出来事が描かれる。ミカはSNSで発見され、わずか2巻で累計100万部を突破した話題作の作者。しかし人と話すのが苦手で、担当編集である京香ですら一度も会ったことがないという特異な存在だ。
物語は、ミカの作品について露伴が「会話は強烈だが、絵やストーリーは平凡でアンバランス。この漫画家、なにかがおかしい」と指摘する場面から動き出す。京香は反発しながらも違和感を抱き、やがて西恩邸を訪問。そこで対面したミカは問いかけに応じず、代わりに兄の奏士が応答するという異様な状況に直面する。
沈黙を続ける漫画家と、その背後にある秘密。露伴と京香が再び奇妙な現象に巻き込まれていく展開となる。原作・脚本協力は荒木飛呂彦。独特の世界観と心理戦が魅力のシリーズが、新キャラクターの登場によってどのような進化を見せるのか注目される。