金利が高いネット銀行ランキング！100万円を定期預金に1年預けるならどこがいい？【2026年4月】
まとまった資金を安全に増やしたい方にとって、元本保証のある「定期預金」は心強い選択肢です。なかでもネット銀行は、店舗窓口を持たないぶん高めの金利を提供している銀行が多く、利息で大きな差がつくケースもあります。
All Aboutマネー編集部では、こうした特徴をふまえてネット銀行（※）の金利やキャンペーンを調査しました。注目の定期預金を、金利が高い順にランキング形式でご紹介します（金利は2026年4月6日時点）。
※インターネット専業銀行を中心とした15行を対象に調査
▼1位：SBJ銀行
・商品名：100万円上限定期預金＜ミリオくん＞
・金利：1.25％
・預入期間：1年
・預入金額：1円以上100万円以下（1円単位）
※1人1口座、100万円まで。
※新規口座開設であれば、「はじめての定期預金＜はじめくん＞」が利用でき、1年ものの金利が年1.35％となる。預入金額は10万円以上で、同インターネット専用商品と合算で1人500万円まで。預入期限は口座開設月を含む当初3カ月間。
▼2位：大和ネクスト銀行
・商品名：円定期預金
・金利：1.20％
・預入期間：1年
・預入金額：10万円以上（1円単位）
※個人客が対象。
▼3位：オリックス銀行
・商品名：eダイレクト定期預金〜インターネット取引専用預金〜スーパー定期
・金利：1.05％
・預入期間：1年
・預入金額：100万円以上300万円未満（1円単位）
※新規口座開設であれば、「eダイレクト定期預金 優遇金利プログラム」が利用でき、1年ものは金利年1.20％となる。預入上限額は1000万円。申し込みは、口座開設日から翌々月末日まで。
▼4位：UI銀行
・商品名：スーパー定期預金
・金利：1.00％
・預入期間：1年
・預入金額：1円以上1000万円未満（1円単位）
※新規口座開設であれば、「4周年記念 新規口座開設者限定！定期預金キャンペーン」が利用でき、金利が年1.25％となる。
2025年10月1日〜2026年5月31日に新規口座を開設し、2026年2月12日〜5月31日のキャンペーン期間中に1年もの「Anniversary定期預金」へ新規で預け入れることが条件。「Anniversary定期預金」は1人1口座のみで、預入金額は1円以上500万円以下。募集総額500億円に到達した時点で取扱終了。
◆auじぶん銀行 「デビュー応援定期預金」
・金利：1.20％
・預入期間：1年
・預入金額：1万円以上（1円単位）
※auユーザー以外も対象。預入期限は口座開設日の翌々月末まで。
オンラインでの手続きが中心にはなりますが、上手に活用すれば、家計の節約にもつながるでしょう。
(文:All About 編集部)
All Aboutマネー編集部では、こうした特徴をふまえてネット銀行（※）の金利やキャンペーンを調査しました。注目の定期預金を、金利が高い順にランキング形式でご紹介します（金利は2026年4月6日時点）。
100万円を1年間預け入れるなら？金利が高いネット銀行ランキングいずれも預金保険制度により、元本1000万円までとその利息などが保証された定期預金です。
▼1位：SBJ銀行
・商品名：100万円上限定期預金＜ミリオくん＞
・金利：1.25％
・預入期間：1年
・預入金額：1円以上100万円以下（1円単位）
※1人1口座、100万円まで。
※新規口座開設であれば、「はじめての定期預金＜はじめくん＞」が利用でき、1年ものの金利が年1.35％となる。預入金額は10万円以上で、同インターネット専用商品と合算で1人500万円まで。預入期限は口座開設月を含む当初3カ月間。
▼2位：大和ネクスト銀行
・商品名：円定期預金
・金利：1.20％
・預入期間：1年
・預入金額：10万円以上（1円単位）
※個人客が対象。
▼3位：オリックス銀行
・商品名：eダイレクト定期預金〜インターネット取引専用預金〜スーパー定期
・金利：1.05％
・預入期間：1年
・預入金額：100万円以上300万円未満（1円単位）
※新規口座開設であれば、「eダイレクト定期預金 優遇金利プログラム」が利用でき、1年ものは金利年1.20％となる。預入上限額は1000万円。申し込みは、口座開設日から翌々月末日まで。
▼4位：UI銀行
・商品名：スーパー定期預金
・金利：1.00％
・預入期間：1年
・預入金額：1円以上1000万円未満（1円単位）
※新規口座開設であれば、「4周年記念 新規口座開設者限定！定期預金キャンペーン」が利用でき、金利が年1.25％となる。
2025年10月1日〜2026年5月31日に新規口座を開設し、2026年2月12日〜5月31日のキャンペーン期間中に1年もの「Anniversary定期預金」へ新規で預け入れることが条件。「Anniversary定期預金」は1人1口座のみで、預入金額は1円以上500万円以下。募集総額500億円に到達した時点で取扱終了。
新たに口座開設する方限定！新規口座開設者限定で、下記のような高金利プログラムも実施されています！
◆auじぶん銀行 「デビュー応援定期預金」
・金利：1.20％
・預入期間：1年
・預入金額：1万円以上（1円単位）
※auユーザー以外も対象。預入期限は口座開設日の翌々月末まで。
金利1.25％だと利息はいくら？ちなみに金利1.25％で1年満期の定期預金に、100万円を預け入れると、1年後に受け取れる利息は税抜き前で1万2500円、税引き後で9961円です。参考に銀行を選んでみてください。
ネット銀行のメリットネット銀行は店舗運営にかかるコストが抑えられるぶん、都市銀行よりも金利が高めに設定される傾向があります。また、振込手数料やATM手数料が一定回数まで無料になるなど、金利以外のサービスも充実しています。
オンラインでの手続きが中心にはなりますが、上手に活用すれば、家計の節約にもつながるでしょう。
(文:All About 編集部)