ネット銀行は店舗運営などにかかるコストが抑えられるぶん、金利が高めに設定される傾向があります。今月、どのネット銀行に100万円を預けるのがおトクか、All Aboutのマネー編集部が調べてみました。※サムネイル画像：PIXTA

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まとまった資金を安全に増やしたい方にとって、元本保証のある「定期預金」は心強い選択肢です。なかでもネット銀行は、店舗窓口を持たないぶん高めの金利を提供している銀行が多く、利息で大きな差がつくケースもあります。

All Aboutマネー編集部では、こうした特徴をふまえてネット銀行（※）の金利やキャンペーンを調査しました。注目の定期預金を、金利が高い順にランキング形式でご紹介します（金利は2026年4月6日時点）。

※インターネット専業銀行を中心とした15行を対象に調査

100万円を1年間預け入れるなら？金利が高いネット銀行ランキング

いずれも預金保険制度により、元本1000万円までとその利息などが保証された定期預金です。

▼1位：SBJ銀行
・商品名：100万円上限定期預金＜ミリオくん＞
・金利：1.25％
・預入期間：1年
・預入金額：1円以上100万円以下（1円単位）
※1人1口座、100万円まで。

※新規口座開設であれば、「はじめての定期預金＜はじめくん＞」が利用でき、1年ものの金利が年1.35％となる。預入金額は10万円以上で、同インターネット専用商品と合算で1人500万円まで。預入期限は口座開設月を含む当初3カ月間。

▼2位：大和ネクスト銀行
・商品名：円定期預金
・金利：1.20％
・預入期間：1年
・預入金額：10万円以上（1円単位）
※個人客が対象。

▼3位：オリックス銀行
・商品名：eダイレクト定期預金〜インターネット取引専用預金〜スーパー定期
・金利：1.05％
・預入期間：1年
・預入金額：100万円以上300万円未満（1円単位）
※新規口座開設であれば、「eダイレクト定期預金 優遇金利プログラム」が利用でき、1年ものは金利年1.20％となる。預入上限額は1000万円。申し込みは、口座開設日から翌々月末日まで。

▼4位：UI銀行
・商品名：スーパー定期預金
・金利：1.00％
・預入期間：1年
・預入金額：1円以上1000万円未満（1円単位）
※新規口座開設であれば、「4周年記念 新規口座開設者限定！定期預金キャンペーン」が利用でき、金利が年1.25％となる。

2025年10月1日〜2026年5月31日に新規口座を開設し、2026年2月12日〜5月31日のキャンペーン期間中に1年もの「Anniversary定期預金」へ新規で預け入れることが条件。「Anniversary定期預金」は1人1口座のみで、預入金額は1円以上500万円以下。募集総額500億円に到達した時点で取扱終了。

新たに口座開設する方限定！

新規口座開設者限定で、下記のような高金利プログラムも実施されています！

◆auじぶん銀行　「デビュー応援定期預金」
・金利：1.20％
・預入期間：1年
・預入金額：1万円以上（1円単位）
※auユーザー以外も対象。預入期限は口座開設日の翌々月末まで。

金利1.25％だと利息はいくら？

ちなみに金利1.25％で1年満期の定期預金に、100万円を預け入れると、1年後に受け取れる利息は税抜き前で1万2500円、税引き後で9961円です。参考に銀行を選んでみてください。

ネット銀行のメリット

ネット銀行は店舗運営にかかるコストが抑えられるぶん、都市銀行よりも金利が高めに設定される傾向があります。また、振込手数料やATM手数料が一定回数まで無料になるなど、金利以外のサービスも充実しています。

オンラインでの手続きが中心にはなりますが、上手に活用すれば、家計の節約にもつながるでしょう。
(文:All About 編集部)