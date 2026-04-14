『コナン』ダイアン津田とコラボ？“名探偵”繋がり 謎ビジュアル公開でネット衝撃
アニメ『名探偵コナン』の劇場版シリーズ第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』（4月10日公開）の公式Xが更新され、謎のビジュアルが公開された。「NEXT HIGHWAY’S HINT」と書かれており、お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏と思われるシルエットにネット上で驚きの声があがっている。
【画像】名探偵津田とコラボ！？公開された『コナン』謎のビジュアル
公式Xでは、ビジュアル以外は特に情報はないが、謎のビジュアルには黒いシルエットとともに「NEXT HIGHWAY’S HINT」と書かれている。シルエットはダイアン津田そっくりで、津田と言えばTBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』の人気企画「名探偵津田」でお馴染みのため、『名探偵』コラボが実現したと思われる。
これにネット上では「名探偵コナン×名探偵津田か」「ゴイゴイスー！？」「ついに名探偵津田きた！！！笑笑笑笑笑笑 ゴイゴイスー！！！笑」「コラボしちゃうんでスーか？笑」などと驚きの声が相次いでいる。
全国526館で公開された『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、神奈川県・横浜が舞台で、横浜のみなとみらい地区や箱根エリアをコナン君や萩原千速、神奈川県警の警部・横溝重悟ら神奈川県警が大活躍するストーリー。
バイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」を訪れていたコナン君たちの前に、突如として暴走する謎の「黒いバイク」が出現。それを追っていたのは、神奈川県警交通機動隊の白バイ隊員で、蘭がかつて目にした「風の女神」萩原千速だった。
その後、フェス会場では、最新技術を搭載した白バイ「エンジェル」のお披露目が行われるが、一方、都内では「黒いバイク」（ルシファー）が再び暴走し…。風の女神（エンジェル） VS 黒き堕天使（ルシファー）の史上最速（リミットブレイク）バトルミステリーが描かれる。
【画像】名探偵津田とコラボ！？公開された『コナン』謎のビジュアル
公式Xでは、ビジュアル以外は特に情報はないが、謎のビジュアルには黒いシルエットとともに「NEXT HIGHWAY’S HINT」と書かれている。シルエットはダイアン津田そっくりで、津田と言えばTBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』の人気企画「名探偵津田」でお馴染みのため、『名探偵』コラボが実現したと思われる。
全国526館で公開された『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、神奈川県・横浜が舞台で、横浜のみなとみらい地区や箱根エリアをコナン君や萩原千速、神奈川県警の警部・横溝重悟ら神奈川県警が大活躍するストーリー。
バイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」を訪れていたコナン君たちの前に、突如として暴走する謎の「黒いバイク」が出現。それを追っていたのは、神奈川県警交通機動隊の白バイ隊員で、蘭がかつて目にした「風の女神」萩原千速だった。
その後、フェス会場では、最新技術を搭載した白バイ「エンジェル」のお披露目が行われるが、一方、都内では「黒いバイク」（ルシファー）が再び暴走し…。風の女神（エンジェル） VS 黒き堕天使（ルシファー）の史上最速（リミットブレイク）バトルミステリーが描かれる。
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