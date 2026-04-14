「第２７回マスターズチャンピオン・プレミアムＧ１」が２１日から２６日まで、広島県のボートレース宮島で開催される。このＰＲのため宮島ボートレース企業団の鈴木準市・事業局長ら関係者が１４日、キャンペーンレディーの市原菜乃さんを伴い東京都江東区のデイリースポーツを訪れた。

今年も、ボート界を長年盛り上げてきた４５歳以上のベテランレーサーが匠（たくみ）の技でファンを魅了。初日１２Ｒドリーム戦の１号艇には初出場となった昨年に続き、選考勝率トップの池田浩二（愛知）が乗艇する。

広島支部からは３人が出場を予定。００年にＳＧ３連続Ｖの偉業を成し遂げている６４歳のレジェンド・西島義則は、Ｇ１歴代最年長優勝が懸かる。市原さんが期待を寄せるのは「広島出身ということもあり辻栄蔵選手です」。１０回目のＧ１制覇を地元で飾ってみせるか。

節間は豪華ゲストが来場。特にＭ−１グランプリ２０２５で優勝を飾ったたくろう（２３日）、同決勝３位のエバース（２４日）には「どのように（宮島ボートへ）入場できるのかといった問い合わせが寄せられています」と関係者も注目度の高さを実感しているという。

ほかにも最終日は元プロ野球選手で広島県出身の中田翔氏、俳優・成宮寛貴、２６年ボートレースＣＭキャラクターのファーストサマーウイカらが盛り上げに一役買う。売り上げの努力目標は８５億円に設定。「いいメンバーがそろっていますので何とか達成を」と、鈴木局長は力を込めていた。