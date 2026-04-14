寺島しのぶ、“春の気候”に合わせてスタイリングした着物コーデに反響「爽やか 粋ですね〜」「見たことない生地」「帯留が素敵すぎます」

寺島しのぶ、“春の気候”に合わせてスタイリングした着物コーデに反響「爽やか 粋ですね〜」「見たことない生地」「帯留が素敵すぎます」