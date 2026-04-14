寺島しのぶ、“春の気候”に合わせてスタイリングした着物コーデに反響「爽やか 粋ですね〜」「見たことない生地」「帯留が素敵すぎます」
歌舞伎役者の七代目 尾上菊五郎、俳優・富司純子の娘で、俳優の寺島しのぶが12日、自身のインスタグラムを更新。“春の気候”に合わせてスタイリングした、着物コーデを披露した。
【写真】「爽やか 粋ですね〜」“春の気候”に合わせてスタイリングした寺島しのぶの着物コーデ
寺島は、ベージュ調の柄入りの着物に白帯、朱色風の帯留で決めた着物姿の写真をアップ。「黒の帯を用意してましたが、この陽気なので白にしました」とコーディネートの工夫を明かした。
コメント欄には「本日も見目麗しゅうございます」「見たことない生地 帯は白で良い感じで素敵です 春って感じ」「ナイスチョイス〜」「帯留が素敵すぎます」「爽やか 粋ですね〜」など、着こなしを絶賛する声が多数寄せられている。
【写真】「爽やか 粋ですね〜」“春の気候”に合わせてスタイリングした寺島しのぶの着物コーデ
寺島は、ベージュ調の柄入りの着物に白帯、朱色風の帯留で決めた着物姿の写真をアップ。「黒の帯を用意してましたが、この陽気なので白にしました」とコーディネートの工夫を明かした。
コメント欄には「本日も見目麗しゅうございます」「見たことない生地 帯は白で良い感じで素敵です 春って感じ」「ナイスチョイス〜」「帯留が素敵すぎます」「爽やか 粋ですね〜」など、着こなしを絶賛する声が多数寄せられている。