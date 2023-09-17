timeleszの新メンバーオーディション「timelesz project」（通称タイプロ）で最終審査まで残った本多大夢（25）と浜川路己（20）によるアイドルデュオ「ROIROM」が、結成1周年を迎える5月7日にメジャーデビューする。デビュー曲のタイトルは「CLASSIC WAVE」で、同名のミニアルバムを6月10日に発売することも決定。一気に本格始動となった。

本多は「ROIROM結成から約1年お待たせしてしまいましたが、やっと皆さまにデビュー曲をお届けすることが出来たことをとてもうれしく思っています」と喜びのコメント。「プレデビュー曲3曲は、応援してくれている“cHaRm”に対して僕たちからのエールや愛を贈るような思いで制作しましたが、今回のデビュー曲はデビューする僕たちの決意表明や、覚悟をつづった曲になっています。どこか懐かしさを感じるメロディーやサウンドに乗せて、そういった熱い想いを歌ったので、曲を通して感じ取っていただけたらうれしいです。パフォーマンスも楽しみにしていてください！」と呼びかけた。

浜川は「待っていてくださった皆さん、本当にありがとうございます。僕たちのデビュー曲は、懐かしさのあるディスコサウンドを取り入れた、ROIROMらしい情熱的な楽曲になっています。cHaRmのみんなも『CLASSIC WAVE』を聴きながら、一緒に踊って楽しんでくれたらうれしいです。これまでとはまた違ったパフォーマンスになるので、ダンスも楽しみにしていただけたらうれしいです」と期待をあおった。