女性アイドルグループ「ラストシーン」が12日、公式X(旧ツイッター)アカウントを更新。メンバーの波音(はつね)しほに、「重大な契約違反」が発覚したとして、この日付での脱退を発表した。



【写真】即日での脱退が発表された波音しほ

「株式会社imaginate」名義で文書を掲載し「この度、所属メンバーの『波音しほ』におきまして、重大な契約違反がありました為、本日2026年4月12日付でグループを脱退とさせていただきます」と伝えた。13日からの活動については「(波音以外の)6人体制でスケジュール等変更なく活動いたします」とした。



公式の脱退発表を引用する形で、波音自身もXを更新。「この度は、私の甘い考えによりこの様な結果を招いてしまって、本当に申し訳ありませんでした」と謝罪し、「皆様が見せてくれた素敵な景色と思い出は一生忘れません。重ねてにはなりますが、この度は本当に申し訳ありませんでした」と結んだ。公式、本人ともに「重大な契約違反」の詳細については触れなかった。



ファンからは「勿体無いの一言です」「ほんとになんでこうなるの?」「お願いだから嘘だと言って欲しいよ」「あんなにオーディション悔しそうだったのに なりたいアイドルになれたんじゃないの 応援してたのに」といった厳しいコメントが寄せられていた。



ラストシーンは2025年12月にデビューした7人組の女性アイドルグループ。波音はオーディションを経て、グループの初期メンバーとして加入していた。



（よろず～ニュース編集部）