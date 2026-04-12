第14回国際女子相撲選抜堺大会が12日、大阪府堺市の大浜公園相撲場で行われた。タイ、台湾、オーストラリアからの参加を含め、110人が熱戦を繰り広げた。32チームが参加した団体戦（3人制）は、決勝で鳥取城北Aチームを金沢学院Bチームが2―1で下して優勝。7つの階級に分かれて行われた個人戦では、65キロ未満級で出場した山中未久（32＝京都・クレオテック）が決勝で奥富夕夏（27＝日本通運）を右からの下手投げで破り、23年以来、3年ぶりの日本一に輝いた。全日本女子では過去8度の優勝経験がある実力者だが、今大会の1週間前に左膝を負傷。出場も危ぶまれた中で、終始攻めの相撲を貫いた。「自分らしい相撲で最後勝てたのが夢のよう。こんな1日を迎ええられるとは」と山中。女子相撲のレジェンドが見事な復活を果たした。以下、各階級の結果。

◇55キロ未満級

優勝・水沼ひかる（愛媛県相撲連盟）

準優勝・平口幸芽（専大）

3位・鄖野（ひばりの）咲幸（鳥取城北高）、臼田あかね（中京クラブ）

◇60キロ未満級

優勝・中口藍彩（金沢学院）

準優勝・川本莉乃（楊志館高）

3位・新井田未徠（トヨタ自動車）、川口紗葵（鳥取城北高）

◇65キロ未満級

優勝・山中未久（京都・クレオテック）

準優勝・奥富夕夏（日本通運）

3位・石川玲愛（陽光セントラルグループ）、小宮山結月（慶応大）

◇65キロ以上73キロ未満級

優勝・福里愛美（日本通運）

準優勝・矢口愛利菜（龍谷クラブ）

3位・松本渚（陽光セントラルグループ）、橋屋芽吹（金沢学院中）

◇73キロ以上80キロ未満級

優勝・石井さくら（立教大）

準優勝・許（台湾）

3位・早川まい（リロ株式会社）、雪本慈（鳥取城北高）

◇80キロ以上級

優勝・久野愛莉（立飛女子相撲クラブ）

準優勝・阿部なな（金沢学院高）

3位・藤嶋由菜（金沢学院高）、佐野日向（名西Jr相撲倶楽部）

◇無差別級

優勝・阿部なな（金沢学院高）

準優勝・福里愛美（日本通運）

3位・雪本慈（鳥取城北高）

団体

優勝・金沢学院B

準優勝・鳥取城北A

3位・大原野相撲クラブ、鳥取城北クラブ