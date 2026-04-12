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脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「世の中の複雑さについて」と題した動画を公開した。動画では、昨今の社会で見られるリベラルや左派の凋落現象をテーマに、イデオロギーに固執する考え方の限界や、複雑な世界における問題解決のあり方について語っている。



茂木氏は動画の冒頭で、人権や平等といった価値観そのものは社会に浸透していると前置きしつつ、リベラルや左派と呼ばれる考え方が凋落していると指摘した。その原因について「イデオロギーにこだわって、それで全て説明できるとか、支配できるみたいな考え方が凋落している」と分析。複雑な世の中を単純なイデオロギーの枠組みで捉えることの難しさを語った。



さらに、世の中をイデオロギーという「線形の近似」で解決しようとすることには無理があると強調する。トランプ氏やネタニヤフ氏、プーチン氏といった各国のリーダーを例に挙げ、彼らの行動に対して「国際法違反だ」などと非難したところで、現実として「世の中ってそもそも動かない」と断じた。



また、茂木氏は「大前提として自由意志って人間にはない」という説を展開。近年の複雑な世界情勢を「4Dチェス」や「10次元チェス」といった言葉に例え、「こうなくちゃいけねえ」「こうあるべきだ」とイデオロギーで言い続けることは「科学的な意味で無理」だと、独自の視点から語った。



その上で茂木氏は、現実が容易に動かない中で「我々はいかに自分の理想とか夢を実現するか」を考えなければならないと主張する。左派やリベラルの考え方が凋落して見えるのは、物事を単純化しすぎているためだと結論づけ、世の中の出来事は「複雑さに置いて捉えないといけない」とメッセージを送って動画を締めくくった。