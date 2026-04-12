今回ご紹介するのは、YouTubeチャンネル『ねこたま庵』に投稿された、子猫たちと先住猫のある日常の様子です。投稿は記事執筆時点で2万9000回再生を突破し、「可愛いなぁ♡」「全てが愛おしい」といったコメントが寄せられています。

【動画：ママと同じ色の先住猫→接近した子猫たちが、真実に気づいた瞬間…予想外の『愛おしいリアクション』】

先住猫と育ち盛りのわんぱく兄妹猫

登場するのは、先住猫の「ミルクおじさん」と、成長盛りでやんちゃな「メレンゲくん」「ホイップくん」「マシュマロちゃん」のわんぱく3兄妹。この日、子猫たちはいつものように元気よくドタバタ遊んでいたそう。

みんなと遊んでいてテンションが上がったマシュマロちゃんが、勢いよく走っていった先には、ミルクおじさんがいたようです。子猫たちのママとミルクおじさんは同じ白猫で、見た目がよく似ているのだとか。

あなたは誰？

ミルクおじさんのことをママだと思っていたのか、「ママと同じで白いけどママじゃない！？誰！？」と気付いたマシュマロちゃんは、毛を逆立てて警戒し、パヤパヤモードに変身したそうです。

その後、遊びにやってきた兄達と遊ぶためにその場は一旦退散したマシュマロちゃん。しかし、兄達と激しく遊んで再び元気よく走り回り、勢いあまってミルクおじさんに衝突してしまったんだとか。

「ママじゃない…！」と再び警戒パヤパヤモードになったそうですが、ぶつかられたミルクおじさんは優しい大人の猫さんなので、気にしていない様子だったといいます。

ママ！...じゃないの？

今度はホイップくんもミルクおじさんをママと間違えて近寄ったようですが、やはりママじゃないと気付くと、パヤパヤモードになったそう。

しかし、ミルクおじさんにビビっていた兄妹は、気を取り直したのかミルクおじさんの近くで遊び始めたとのこと。その後、ミルクおじさんが移動すると、なぜか2匹も「待って！」とばかりに後をついていったそうです。やっぱりママと間違えてついて行ったのか、ミルクおじさんが振り返ると、「ママじゃない！？」と言わんばかりに2匹ともパヤパヤモードに変身したのでした...。

投稿には、「可愛いなぁ♡」「全てが愛おしい」「パヤパヤになってとっても可愛い」「ビビる兄妹、可愛すぎます！」「ミルクおじさんのどっしりした貫禄いいですねぇ」など、子猫たちの可愛い姿や、子猫たちを優しく見守るミルクおじさんに癒された視聴者から、多くのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル『ねこたま庵』には、他にも子猫たちの可愛い日常の姿がたくさん投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ねこたま庵」さま

執筆：小泉柚乃

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。