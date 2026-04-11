タレント明石家さんま（70）が11日、MBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜午後10時）に出演。卒業発表したモーニング娘。’26のサブリーダー、牧野真莉愛（25）をめぐり、“いつもの”勘違いを発動させた。

牧野は9日、春ツアーをもってクループとハロー！プロジェクトを卒業すると発表した。卒業発表に際し、さんまと親交の深い日本ハムの木田優夫GM代行や関係者に報告。「それはさんまさんに言わないと」と助言されたようで、さんまのもとに関係者から「牧野さんがさんまさんの連絡先を教えてといっているので教えていいか」と連絡が入ったという。

さんまは卒業報告とは夢にも思わず「『やっぱり好きです』とか言われるんかと思ってな」とニヤリ。「そういや、俺のこと好きそうな目してたなとか」と勝手に妄想を膨らませ、村上ショージから「頭おかしなってるからね。こっちはこっちで」とツッコミを食らったが、「人生ほとんど勘違いよ。長澤（まさみ）も綾瀬（はるか）も勘違いしてたから。相手に迷惑かけたけど。好きっていうのは自由だと思うわ」と笑わせていた。