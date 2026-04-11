この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「1人目の死には凛が関与している」ドラマ『君が死刑になる前に』の展開に抱く強烈な違和感

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

読売テレビ「君が死刑になる前に」ドラマ考察系YouTuberのトケル氏が自身のYouTubeチャンネルで「【君が死刑になる前に】第２話ドラマ考察 琥太郎は嘘を見破れない！ 加藤清史郎 唐田えりか 与田祐希」を公開した。「1人目の小谷の死には、凛が関与している」と、ドラマが抱える謎と登場人物たちの不可解な行動について独自の視点で鋭く考察した。



動画内でトケル氏は、まずタイムスリップの条件について言及。坂部琥太郎たちが過去へ飛んだ日が満月であったことや、登場人物や地名に「月」にまつわる名前が多いことから、月が特別な力を発揮している可能性を指摘した。



続いて、第2話で描かれた琥太郎の過去に触れ、彼が人の嘘を直感で見抜ける能力を分析。「言ってることすべての嘘を見抜けるわけではない」と独自の見解を示し、琥太郎が相手を疑っていなければ嘘を見抜けないという盲点を突いた。さらに、月島凛の言動に注目し、白鳥先生の殺害場所について凛が嘘をつき、琥太郎たちを意図的に誘導したのではないかと推測を展開した。



また、大隈汐梨の年齢設定にも着目。実年齢と離れた33歳という設定から「実は妹を演じているのではないか」という説を披露し、現在の2019年にいる汐梨も未来からタイムスリップしてきた存在である可能性を提示した。さらに「二重人格は無い」と断言し、スープに入っていたキノコの副作用を利用して凛を眠らせたのは、管理栄養士である汐梨の知識によるものだと考察を深めた。



最後には、1人目の被害者の死には凛が関与しており、それを隠すために汐梨が犯人にされたという見解を提示。2人目以降の事件は自治体やイベント会社の癒着が絡む別の事件であるとし、「自分はこう思うというのをコメントでいただけると嬉しい」と視聴者に語りかけ、議論の広がりを期待して動画を締めくくった。