ミス東大のあさが「心が動いたかわからない」と冷静に語る一方、しんじ（石丸伸二）は「1センチは動いた」と独特すぎる返答。この温度差にメンバーからも「女の子が傷つく」とツッコミが入るシーンがあった。

【映像】石丸の一言に顔が引き攣るミス東大美女（実際の映像）

4月9日（木）夜10時より放送 of オリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。スタジオ見届け人は、アレン様、実業家のひろゆき、俳優の真木よう子、モデル・俳優の玉城ティナ。

しんじとのデートを終えたあさは、「恋愛というよりその場を楽しもうっていうマインドが強くなっちゃうから、デートというより全力でカヤックを楽しんで、っていう感じかな。だから心が動いたと言われると、ちょっとわかんないかも」と正直に吐露。スタジオのひろゆきは「わ、否定された」とコメントしていた。

それを受けたしんじは「いや、僕の気持ちは1センチくらい近付いた気がします」と胸中を明かすが、あさから「1センチ？」と疑問の声が飛ぶ。するとひでおから「なんか、しんじさんのそのプラスの時になったら、あの…やめてほしい。女の子傷つく気がします」と言い淀む感じを指摘されていた。

しんじは「今、言わなきゃよかったと思ったんですけど、何センチ近付くっていうのは、『秒速5センチメートル』に出てくるんですよ。わかる人だけわかればいいなと思って言ったんですけど、どうせ多分これ拾われないからいいやと思って」「秒速に心を動かされるのが40代なんですよ」と釈明。しかしスタジオのひろゆきからは「めんどくせーって空気になってる」「すべってるし面倒くさ〜みたいな」と現場の冷めたムードを指摘していた。

『恋愛病院』の参加メンバー

本番組に参加するのは、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）、『ごくせん』や『半沢直樹』など名作ドラマに出演した俳優のひでお（石黒英雄/37歳）、「令和の虎」総合演出で実業家のりゅうせい（桑田龍征/40歳）、元Jリーガーで料理研究家のゆうと（小泉勇人/30歳）、フリーアナウンサーのまさかつ（雫石将克/32歳）の男性メンバー5名と、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采/25歳）、西東京市市議会議員で元小学校教諭のいずみ（千間泉実/33歳）、会社員兼タレントで現在シングルマザーのエリナ（平川愛里菜/33歳）、元トップグラドルのなつこ（辰巳奈都子/38歳）、元自動車整備士で現在は整備士支援会社を経営するはるか（池田陽花/30歳）の女性メンバー5名。