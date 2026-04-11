元TOKIO城島茂の妻・菊池梨沙、久々の家族旅行ショットを多数公開「とっても楽しそう」「素敵なホテル」
元TOKIO・城島茂（55）の妻でタレントの菊池梨沙（30）が、10日までに自身のインスタグラムを更新。家族旅行の思い出を複数枚公開した。
【写真】「ファッション可愛い」元TOKIO城島茂の妻・菊池梨沙が公開した、家族旅行ショット
投稿では「家族旅行の思い出」とつづり、「久々の海外旅行はシンガポールに行きました」と報告。海外旅行について「海外は言語の壁もあり、インドア派の私は結構躊躇してしまうんですけど 子連れで観光メインの旅行をついに決行しました！」と振り返っている。
公開された写真には、街中での観光ショットや南国らしいプールサイドの風景、水辺のリゾートを楽しむ様子、ミニオンのアイスなどが収められており、充実した滞在の様子が伝わる内容となっていた。最後には「重い腰をあげて海外旅行行って本当によかった」とつづり、満足感をにじませている。
この投稿に対しファンからは、「とっても楽しそう」「素敵なホテルですね」「素敵な家族旅行」「ファッション可愛い」「息子さんも新一年生ですね」といった声が寄せられていた。
城島と菊池は、2019年9月に結婚を発表。20年3月に第1子男児の誕生を報告した。
【写真】「ファッション可愛い」元TOKIO城島茂の妻・菊池梨沙が公開した、家族旅行ショット
投稿では「家族旅行の思い出」とつづり、「久々の海外旅行はシンガポールに行きました」と報告。海外旅行について「海外は言語の壁もあり、インドア派の私は結構躊躇してしまうんですけど 子連れで観光メインの旅行をついに決行しました！」と振り返っている。
この投稿に対しファンからは、「とっても楽しそう」「素敵なホテルですね」「素敵な家族旅行」「ファッション可愛い」「息子さんも新一年生ですね」といった声が寄せられていた。
城島と菊池は、2019年9月に結婚を発表。20年3月に第1子男児の誕生を報告した。