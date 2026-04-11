元TOKIO城島茂の妻・菊池梨沙、久々の家族旅行ショットを多数公開「とっても楽しそう」「素敵なホテル」

元TOKIO城島茂の妻・菊池梨沙、久々の家族旅行ショットを多数公開「とっても楽しそう」「素敵なホテル」