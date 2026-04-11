NTTドコモ、5G対応スタンダードスマホ「arrows We2 F-52E」にAndroid 16へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新を提供開始
|docomoスマホ「arrows We2 F-52E」がAndroid 16に！
NTTドコモは9日、同社が「2024年夏モデル」として2024年8月に発売した5G対応スタンダードスマートフォン（スマホ）「arrows We2 F-52E」（FCNT製）に対して最新プラットフォーム「Android 16」へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新を2026年4月9日（木）より提供開始したとお知らせしています。
主な更新内容は以下の通りですが、FCNTでは更新によってAndroid 16に対応したほか、各種の改善や機能追加を行っており、起動音の設定項目を追加して起動時に音を鳴動させるか選択できるようになったり、フロントカメラのミラー撮影の追加などといった各種の改善や機能追加が行われているとしています。詳細はFCNTの公式Webページ『arrows We2 F-52E Android 16 OSバージョンアップ | FCNT合同会社』も合わせてご確認ください。
＜主なアップデート内容＞
・Android 16に対応
詳細はAndroid 16のページをご確認ください。
・Android 16に伴う機能向上や操作性改善
詳細はこちらをご確認ください。
＜改善される事象＞
・より快適にご利用いただけるよう品質を改善いたします。
arrows We2 F-52EはFCNTが展開している「arrows」ブランドにおいて「“すべての人が使いやすく、すべての人が手に取りやすい” 5Gスマートフォン」というコンセプトで幅広い人に人気となった前機種「arrows We2」の後継機種「arrows We2」のNTTドコモ版で、arrows Weからスペックを大幅にアップデートしたほか、arrowsブランド最高品質の操作性や快適さを提供するカメラ機能などのさまざまなアップデートによってスマホのある日常に楽しさやワクワクする体験を実現しており、これまで培ってきた「防水・防塵」や「耐久性」、「環境配慮」といった独自の強みは受け継ぎながらより多くの人に満足してもらえるようにコストと機能のバランスを取った快適なスマホだということです。
新たにチップセット（SoC）にはMediaTek製のミッドレンジ向け「Dimensity 7025」（オクタコアCPU「2.5GHz Arm Cortex-A78コア×2＋2.0GHz Arm Cortex-A55コア×6」、オクタコアGPU「950MHz IMG BXM-8-256」）を採用し、arrows We2ではQualcomm製のエントリー向け「Snapragon 480 5G Mobile Platform」でしたが、Dimensity 7025はSnapdragon 6シリーズクラスの性能となっているため、かなり性能が上がっているほか、内蔵メモリー（RAM）も4GBと変わらないものの、内蔵ストレージの一部を処理用RAMとして活用することで4GBが追加可能になり、合計8GBとして使えるようになっています。
画面は上部中央にU字型ノッチ（切り欠き）が配置されたアスペクト比9：19.5の縦長な約6.1インチHD+（720×1560ドット）液晶ディスプレイ（約1677万色表示）を搭載し、ノッチ部分には約800万画素CMOS（1／4.0型）＋広角レンズ（F2.0）のフロントカメラが内蔵され、顔認証に対応しているほか、生体認証としては本体右側面にある電源キーに指紋センサーが搭載されており、電源キーはさらに復活を希望する声を受けてなぞったりして操作できる「Exlider」を搭載しています。
主な仕様は64GB内蔵ストレージおよびmicroSDXCカードスロット（最大1TB）、4500mAhバッテリー、USB Type-C端子および3.5mmイヤホンマイク端子、おサイフケータイ（FeliCa）、NFC Type A／B、Wi-Fi 5、Bluetooth 5.2、位置情報取得（A-GNSS）、緊急速報メール、ハイレゾ音源、FMラジオ、ラジスマなど。リアカメラは以下のデュアル構成で、引き続いてシャッターを切るだけで写真が美しく仕上げる「Photoshop Express」モードを搭載しています。
・約5010万画素CMOS（1／2.7型、4in1）＋広角レンズ（F1.8）
・約190万画素CMOS（1／5.1型）＋マクロレンズ（F2.4）
また環境に配慮しながらもまる洗いやアルコール除菌ができる防水（IPX5・IPX8）や防塵（IP6X）に対応したほか、従来からのarrowsの強みとして米国国防総省のMIL規格23項目に準拠した性能に加え、1.5mの高さから26方向でコンクリートに落下させる独自試験をクリアした画面割れに強い堅牢性によって利用時の安心安全を提供します。さらにメーカー独自試験によって温度45℃・湿度99％に対応しており、お風呂でも安心して使えます。
携帯電話ネットワークの対応周波数対は以下の通り、SIMはnanoSIMカード（4FF）スロットが1つとeSIMのデュアルSIMデュアルVoLTE（DSDV）となっています。また自動生成されたパスワードで使いまわしを防止してIDとパスワードを端末本体で一括管理することで情報漏洩のリスクを最小化できる「arrows passport」などを搭載しています。サイズは約155×73×8.9mm、質量は約179g、本体色はライトブルーおよびネイビーグリーン、ライトオレンジの3色展開。その他、詳細な製品情報は以下の記事をご覧ください。
・FCNT、新スタンダードスマホ「arrows We2」を発表！NTTドコモとau、UQ mobileから8月中旬以降に発売で予約受付中。大幅に高性能化 - S-MAX
・Androidで日本歴代出荷台数1位の後継機がついに登場！性能UPで帰ってきたFCNTの新スタンダードスマホ「arrows We2」を写真で紹介【レポート】 - S-MAX
5G NR: n1, n28, n78, n79
4G LTE: Band 1, 3, 5, 8, 12, 18, 19, 28, 39, 41, 42
3G W-CDMA: Band I, V
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
発売時にはAndroid 14がプリインストールされており、その後、2025年6月よりAndroid 15が提供されてきましたが、今回、最新のAndroid 16が提供開始されました。更新方法は「設定」→「システム」→「詳細設定」→「システムアップデート」を選択して画面の案内に従って操作します。詳細は『「arrows We2 F-52E」端末本体によるソフトウェアアップデート手順書（PDF形式：152KB）』をご確認ください。なお、更新に際しての注意事項は以下の通りです。
・アップデート手順をよく読み、お客さまの責任において実施してください。
・アップデート完了後は、以前のソフトウェアへ戻すことはできません。
・アップデート中、本端末固有の情報（機種や製造番号、ソフトウェアバージョン情報など）が当社のサーバーに送信されます。当社は送信された情報を、アップデート以外の目的には利用いたしません。
・アップデートには再起動が伴い、その間は電話の発着信を含めすべて機能をご利用いただけません。
・アップデートは、本端末に保存されたデータを残したまま行うことができますが、お客様の端末の状態（故障・破損・水濡れなど）によってはデータの保護ができない場合があります。必要なデータは事前にバックアップを取っていただくことをおすすめします。各アプリの持つデータについて、バックアップ可能な範囲はアプリにより異なります。各アプリでのバックアップ方法は、各アプリの提供元にご確認ください。
・国外でアップデートを行う場合は、Wi-Fi接続が必要です。
・以下の場合はアップデートができません。事象を解消後に再度お試しください。
・通話中
・日付・時刻を正しく設定していないとき
・必要な電池残量がないとき
・内部ストレージに必要な空き容量がないとき
・国際ローミング中
・アップデート中は電源を切ったりしないでください。
・更新ファイルのダウンロード中は電波状態の良いところで、移動せずに実行することをおすすめします。電波状態が悪い場合には、アップデートを中断することがあります。
・サポート期間中にアップデートに失敗し、一切の操作ができなくなった場合には、ご相談ください。お問い合わせ先については、取扱説明書巻末をご覧ください。
・サポート期間終了後にアップデートが配信される場合がございますが、アップデートについてはお客様の責任において実施してください。
・アップデート後にGoogle Playストアなどからアプリケーションをアップデートしてください。
※Android 15向けのアプリケーションはAndroid 16では正常に動作しない場合があります。
※Android 16に非対応のアプリによって端末の動作が不安定になる場合や、機能が正常に動作しなくなる場合があります。
※各アプリケーションのAndroid 16対応有無については、アプリケーションの提供元にご確認ください。
記事執筆：memn0ck
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