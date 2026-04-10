◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人３―２ヤクルト（１０日・東京ドーム）

巨人のドラフト１位ルーキー・竹丸和幸投手が、６回途中１失点の粘投でプロ２勝目を挙げた。４回に３連打などで１点を失い、なおもピンチでマウンドで足を滑らせ転倒しながら何とか投げた山なりのワンバウンド投球が、相手の盗塁死を誘うトリック？ プレーもあって追加点を許さなかった。

開幕戦以来となった、試合後の竹丸投手のヒーローインタビューは以下の通り。

―開幕戦以来、２度目のお立ち台。１回目と比べて気持ちは？

まだ緊張します

―ピッチングを振り返って。

かなり打たれて、バックに助けてもらって。何とか試合を作れたので、そこは良かったかなと思います

―立ち上がりからストレートが多かった。

真っすぐで押していけるところまでは押していこうと思っていました

―４回には３連打を打たれた場面もあった。その後も粘れたのは、何か変化は加えたのか。

ちょっと変化球を増やしたり、工夫したりしたりして、何とかしのいでという感じでした

―６回はランナーを残して降板。先輩の船迫投手が最後、三振を取ってくれました。

イニングを投げ切りたかったんですけど、降板という形になってしまって。船迫さんには感謝したいと思います

―７回に開幕戦でもホームランを打ってくれたキャベッジ選手がまたホームラン。大きかったんじゃないですか？

すごく大きかったです！

―どんな言葉をかけたいですか？

センキュー！

―きょう得た手応えを含め、今後はどんなピッチングを。

次の試合もしっかり勝利に貢献できるように投げたいと思います