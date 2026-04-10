大阪新阪急ホテルで昨年閉店したステーキハウス｢ロイン｣がホテル阪神大阪でグランドオープン

長年にわたり大阪新阪急ホテルで愛され、惜しまれつつ昨年閉店したステーキハウス｢ロイン｣が、ホテル阪神大阪の3階に2026年4月10日(金)グランドオープンしました。鉄板焼とフレンチが融合した開業記念コースを取材してきました。開業記念フェアでは、ビールやワインがなんと100円になるのだとか!ホテル阪神大阪(ロイン)の試食会に招待されましたので、紹介します。

開業記念ディナーコース

ホテル阪神大阪の3階に2026年4月10日(金)グランドオープンしたステーキハウス｢ロイン｣。店内にはコの字型の鉄板焼カウンターがあるので、臨場感のあるシェフのパフォーマンスが楽しめます。

鉄板焼とフレンチの魅力を融合した新スタイルのコース開業記念ディナーコース｢福瑞(ふくずい)｣16,500円(税込)を紹介します。

前菜3種は、｢しぐれ煮サンド 山椒風味｣･｢牛肉のジュレ寄せ｣･｢牛テールの和風スープ｣です。前菜は見た目も美しく、すてきなコースの始まりにピッタリです。

和の辛子酢味噌から着想を得たマスタードと酸味が利いたレモンドレッシングの ソースで味わう｢烏賊と野菜の鉄板焼｣は、大阪名物のイカ焼きをイメージしているそうです。カラスミをつけていただくのも、おすすめです。

｢帆立貝柱と白葱の鉄板焼 ～いくらとちりめん山椒の和風タルタルソース～ ｣では、鉄板で焼いた帆立貝柱のプリプリな食感といくらがのった豪華なタルタルソースが相性抜群です。

｢フォアグラと豆腐の鉄板焼 柚子香るべっこう餡｣は、フォアグラの濃厚な味わいが楽しめます。

｢白身魚の鉄板焼 雲丹添え 青豆の泡ソース｣では、日本酒で香り付けした白ワインソースに青豆を加えた泡ソースの甘みが昆布締めした白身魚と合います。

臨場感のあるパフォーマンス

｢黒毛和牛 テンダーロイン(フィレ)ステーキと焼きしゃぶ 50g｣では、臨場感のあるシェフのパフォーマンスも一緒に楽しめます。

炎があがる瞬間はシャッターチャンスなので、ぜひカメラを構えてくださいね。

｢黒毛和牛 テンダーロイン(フィレ)ステーキ｣は、柔らかくて旨味がつまっています。

｢焼きしゃぶ 50g｣

お好みで、にんにくの豊かな香りと醤油の旨みがつまった｢にんにく醤油｣･ポン酢･2種類のお塩でいただきます。にんにく醤油は、にんにくを減塩醤油に3カ月以上漬け込んで作られているのでまろやかな味わいに。

また、にんにくチップをお肉にのせていただくのもおすすめです。

〆には、ご飯･香の物･赤出汁。プラス1,100円で｢ガーリックライス｣に変更できます。

鉄板で香ばしく仕上げる｢ガーリックライス｣は、にんにく醤油の香りがやみつきに。

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選べるデザート!仕上げに｢山崎｣を吹き付けるモンブラン

デザートでは、｢山崎モンブラン｣･｢フルーツのバシュラン｣･｢シャーベットとフルーツ｣3種類から1つを選びます。(コーヒーまたは紅茶付き)｢山崎モンブラン｣では、仕上げに｢山崎｣を吹き付けます。

チョコでコーディングしたメレンゲ生地に、カカオニブ入りのホイップクリームを重ね ｢山崎｣を混ぜ込んだマロンクリームで、香りも一緒に楽しんでくださいね。

｢フルーツのバシュラン｣では、サクサクのメレンゲの中にアイスクリームの層がおいしい!

コース料理でお腹がいっぱいになってしまった人にはさっぱりとした｢シャーベットとフルーツ｣がおすすめです。

いかがでしたか。店内には最大6名様で利用できる個室が2部屋あるのだ、特別な日の利用にもおすすめです。



開業記念フェアでは、2026年4月10日(金)～4月30日(木)までビールやワインなどの対象ドリンク4種が優待料金100円で、何杯でも楽しめるのでお得です!落ち着いた雰囲気の店内で、臨場感あふれる鉄板焼をぜひ楽しんでみてくださいね。

ホテル阪神大阪 ステーキハウス｢ロイン｣

営業時間：

【平日】ランチ 11:30～15:00(L.O.14:30)、ディナー 17:00～22:00(L.O.21:00)

【土日祝】11:30～22:00(L.O.21:00)



取材協力/ホテル阪神大阪