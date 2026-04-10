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台風4号(シンラコウ)

【画像】台風進路、今後の全国の天気

2026年4月10日12時45分発表
10日12時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    カロリン諸島
中心位置    北緯8度20分 (8.3度)
東経149度55分 (149.9度)
進行方向、速さ    西 15 km/h (7 kt)
中心気圧    990 hPa
中心付近の最大風速    23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (65 kt)
15m/s以上の強風域    北東側 500 km (270 NM)
南西側 390 km (210 NM)

11日12時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    カロリン諸島
予報円の中心    北緯8度55分 (8.9度)
東経149度25分 (149.4度)
進行方向、速さ    ほとんど停滞
中心気圧    975 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速    45 m/s (85 kt)
予報円の半径    80 km (42 NM)
暴風警戒域    全域 185 km (100 NM)

12日9時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    カロリン諸島
予報円の中心    北緯9度35分 (9.6度)
東経148度50分 (148.8度)
進行方向、速さ    ほとんど停滞
中心気圧    950 hPa
中心付近の最大風速    40 m/s (80 kt)
最大瞬間風速    60 m/s (115 kt)
予報円の半径    130 km (70 NM)
暴風警戒域    全域 300 km (160 NM)

13日9時の予報
種別    台風
強さ    非常に強い
存在地域    マリアナ諸島
予報円の中心    北緯11度05分 (11.1度)
東経146度10分 (146.2度)
進行方向、速さ    西北西 15 km/h (7 kt)
中心気圧    920 hPa
中心付近の最大風速    50 m/s (100 kt)
最大瞬間風速    70 m/s (140 kt)
予報円の半径    185 km (100 NM)
暴風警戒域    全域 410 km (220 NM)

14日9時の予報
種別    台風
強さ    非常に強い
存在地域    マリアナ諸島
予報円の中心    北緯13度00分 (13.0度)
東経143度35分 (143.6度)
進行方向、速さ    北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧    920 hPa
中心付近の最大風速    50 m/s (100 kt)
最大瞬間風速    70 m/s (140 kt)
予報円の半径    230 km (125 NM)
暴風警戒域    全域 450 km (245 NM)

15日9時の予報
種別    台風
強さ    非常に強い
存在地域    マリアナ諸島
予報円の中心    北緯14度35分 (14.6度)
東経141度50分 (141.8度)
進行方向、速さ    北西 10 km/h (6 kt)
中心気圧    920 hPa
中心付近の最大風速    50 m/s (100 kt)
最大瞬間風速    70 m/s (140 kt)
予報円の半径    330 km (180 NM)
暴風警戒域    全域 560 km (300 NM)
 

■全国の天気を地方ごとに（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

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