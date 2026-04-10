TBS系バラエティー「欽ちゃんの週刊欽曜日」で萩本欽一が率いる「欽ちゃんバンド」のメンバーとしても活躍、同局系「ザ・ベストテン」の司会を担当したこともある俳優・小西博之(66)が、2日、俳優・俊藤光利(52)のインスタグラムに登場した。



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俊藤は「今日はウルトラギャラクシー会」と題して小西、俳優・南翔太(44)との3ショットを投稿。「ボス、レイ、みんなに会えて嬉しかった！いつか地球へｗ」とコメントした。



3人は2007～08年にBS11で放送された「ウルトラギャラクシー大怪獣バトル」で共演していた。スペースミッションのエキスパート集団「ZAP SPACY」のメンバーで、南はレイ、俊藤はクマノ、小西は“ボス”ことヒュウガをそれぞれ演じていた。俊藤と小西は力強いガッツポーズ、南はおちゃめにピースサインを見せている。



南も自身のX(旧ツイッター)で「今日は大怪獣バトル会。かけがえのない大切な仲間」とコメントし、3ショットなどを掲載している。



小西は2004年、45歳の時に腎臓がんを患い、医師から「余命ゼロ」と診断された。医師からは腫瘍の大きさが20センチほどもあり、これまで腎臓がんの大きさとしては日本で5本の指に入る大きさで「今ここで死んでもおかしくない。君にステージは無い。即死レベルです」と言われたこともあった。



（よろず～ニュース編集部）