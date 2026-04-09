「防虫剤」で衣類がダメになる!? 衣替えで気を付けたい「NGな使い方」
衣替えの季節、大切に保管していたはずの服に「虫食い穴」や「謎のシミ」を見つけてショックを受けたことはありませんか？ その原因の多くは、防虫剤の「選び方」や「組み合わせ」にあります。
せっかくの虫対策を台無しにしないために、防虫剤の正しい知識と絶対にやってはいけないタブーを解説します。
▼絶対に混ぜてはいけない成分
以下の3つのうち、異なる2つ以上が混ざると化学反応が起きます。
・ナフタリン
・パラジクロルベンゼン
・しょうのう（樟脳）
これらが混ざり合うと互いの融点を下げてしまい、固体からいきなり「ベチャベチャの液体」に変化します。これが衣類に付着すると、クリーニングでも落ちない頑固な油シミになったり、プラスチック製のボタンを溶かしたりする原因になります。
▼「無臭タイプ」だけは例外
現在主流の「ピレスロイド系」（＝無臭タイプ）は、ほかのどの成分と混ざっても化学反応を起こしません。
・ピレスロイド系 ＋ ナフタリン ＝ OK
・ピレスロイド系 ＋ しょうのう ＝ OK
もし古い防虫剤が残っている可能性があるなら、必ず「無臭タイプ」を追加するようにしましょう。
・クリーニング店の防虫加工：特殊な薬剤が使われている場合があるため、返却後にすぐ強力な防虫剤（パラジクロルベンゼンなど）と一緒に密閉するのは避けた方が無難です。
・防虫カバー：防虫成分が練り込まれた不織布カバーを使う場合も、中の防虫剤との相性を確認してください（ピレスロイド系のカバーなら安心です）。
・「上から下へ」が鉄則：防虫成分は空気よりも重いため、上から下へと流れます。引き出しや衣装ケースでは、衣類の一番上に置きましょう。
・収納率は「8割」に抑える：服を詰め込みすぎると成分が循環しません。すき間を作ることで、ガス化した成分が隅々まで行き渡ります。
・密閉性を確保する：防虫成分はガスとなって充満することで効果を発揮します。ふたが浮いていたり、引き出しが開いていたりすると成分が逃げてしまいます。
▼汚れたままの服に使う
防虫剤は「虫を寄せ付けない」ためのもので、食べこぼしや汗汚れに湧くカビまで防ぐ力は弱いです。虫はタンパク質汚れが大好きなので、必ず「しまい洗い」をしてから収納しましょう。
▼残留ガスを無視した切り替え
防虫剤の種類を変えたい場合は、中身を空にしてから2〜3日ほど陰干しや換気を行い、前の成分のにおいが完全に消えたことを確認してから新しいものを入れてください。
▼クリーニングのビニールをそのままにする
クリーニング返却時のビニールは保管用ではありません。湿気がこもりやすく、カビや変色の原因になります。通気性のある「不織布のカバー」に掛け替えましょう。
防虫剤は「上に置く」「混ぜない」「清潔な服に使う」の3原則を守るだけで、その真価を発揮します。特に成分の組み合わせは、大切な一着を台無しにしかねない重要なポイントです。せっかく買った衣類。防虫剤を正しく使って、長くいい状態を保ってくださいね。
(文:矢野 きくの（節約・家事・100円ショップガイド）)
せっかくの虫対策を台無しにしないために、防虫剤の正しい知識と絶対にやってはいけないタブーを解説します。
1. 防虫剤の「正しい選び方」防虫剤には主に4つの成分があり、それぞれ特徴が異なります。まずはクローゼットや引き出しの環境に合ったものを選びましょう。
2. 防虫剤は「混ぜるな危険」防虫剤のパッケージにある「ほかの防虫剤と併用しないこと」という注意書き。これを無視すると、防虫剤が「液状化（融点降下現象）」を起こし、衣類に油のようなシミを作ってしまいます。
▼絶対に混ぜてはいけない成分
以下の3つのうち、異なる2つ以上が混ざると化学反応が起きます。
・ナフタリン
・パラジクロルベンゼン
・しょうのう（樟脳）
これらが混ざり合うと互いの融点を下げてしまい、固体からいきなり「ベチャベチャの液体」に変化します。これが衣類に付着すると、クリーニングでも落ちない頑固な油シミになったり、プラスチック製のボタンを溶かしたりする原因になります。
▼「無臭タイプ」だけは例外
現在主流の「ピレスロイド系」（＝無臭タイプ）は、ほかのどの成分と混ざっても化学反応を起こしません。
・ピレスロイド系 ＋ ナフタリン ＝ OK
・ピレスロイド系 ＋ しょうのう ＝ OK
もし古い防虫剤が残っている可能性があるなら、必ず「無臭タイプ」を追加するようにしましょう。
3. 盲点！「防虫加工」とのバッティング市販の防虫剤だけでなく、以下のケースでも注意が必要です。
・クリーニング店の防虫加工：特殊な薬剤が使われている場合があるため、返却後にすぐ強力な防虫剤（パラジクロルベンゼンなど）と一緒に密閉するのは避けた方が無難です。
・防虫カバー：防虫成分が練り込まれた不織布カバーを使う場合も、中の防虫剤との相性を確認してください（ピレスロイド系のカバーなら安心です）。
4. 防虫効果を最大化する「使い方の注意点」防虫剤を「とりあえずすき間に入れている」だけでは不十分です。
・「上から下へ」が鉄則：防虫成分は空気よりも重いため、上から下へと流れます。引き出しや衣装ケースでは、衣類の一番上に置きましょう。
・収納率は「8割」に抑える：服を詰め込みすぎると成分が循環しません。すき間を作ることで、ガス化した成分が隅々まで行き渡ります。
・密閉性を確保する：防虫成分はガスとなって充満することで効果を発揮します。ふたが浮いていたり、引き出しが開いていたりすると成分が逃げてしまいます。
5. やってはいけない！ 衣替えのNG衣替えでは、防虫剤以外にも気を付けたいことがあります。
▼汚れたままの服に使う
防虫剤は「虫を寄せ付けない」ためのもので、食べこぼしや汗汚れに湧くカビまで防ぐ力は弱いです。虫はタンパク質汚れが大好きなので、必ず「しまい洗い」をしてから収納しましょう。
▼残留ガスを無視した切り替え
防虫剤の種類を変えたい場合は、中身を空にしてから2〜3日ほど陰干しや換気を行い、前の成分のにおいが完全に消えたことを確認してから新しいものを入れてください。
▼クリーニングのビニールをそのままにする
クリーニング返却時のビニールは保管用ではありません。湿気がこもりやすく、カビや変色の原因になります。通気性のある「不織布のカバー」に掛け替えましょう。
防虫剤は「上に置く」「混ぜない」「清潔な服に使う」の3原則を守るだけで、その真価を発揮します。特に成分の組み合わせは、大切な一着を台無しにしかねない重要なポイントです。せっかく買った衣類。防虫剤を正しく使って、長くいい状態を保ってくださいね。
(文:矢野 きくの（節約・家事・100円ショップガイド）)